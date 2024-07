Olivier Peru & Laci, Titans — T.01: “Iris”

Entre Sparte et Athènes…

Iris est une guer­rière de Sparte, la meilleure des guer­riers, l’invincible. Avec son père, le roi Diene­kès, et une troupe, elle est en route pour par­ti­ci­per aux jeux Isth­miques à Corinthe. Mais Sparte, qui n’a plus les moyens de livrer de livrer une nou­velle guerre contre Athènes, a dû accep­ter qu’une épreuve scelle l’avenir de l’île d’Hydréa, un ter­ri­toire pris aux Athé­niens il y a des années. Iris doit affron­ter Elthios, leur cham­pion.

Mal­gré sa pug­na­cité, Iris ne peut venir à bout de cette mon­tagne de muscles qui lui fait face. Il finit par la sai­sir et l’étouffer jusqu’à l’évanouissement. Vain­cue, elle n’est plus digne de Sparte et, dépouillée de ses armes, elle est exi­lée sur Hydréa, ren­due aux Athé­niens. Là, tra­vaillant sur le port comme la plus indigne pouille­rie, elle s’enivre pour oublier, se fait mas­sa­crer régu­liè­re­ment. Dans l’ombre, Téthys, une hilote, qui dit avoir une dette envers elle, la soigne. Celle-ci pos­sède des dons grâce aux­quels Iris accède à une révé­la­tion stu­pé­fiante qui change tout…

Le titre de cette nou­velle série fait réfé­rence à ces titans qui, dans la mytho­lo­gie grecque, sont au nombre de douze. Ils sont les enfants de Gaïa (la Terre) et d’Ouranos (le Ciel). Ils exis­taient avant les dieux mais ils ont été vain­cus, en des temps immé­mo­riaux, par Zeus et ses alliés. Pour­quoi ne pas ima­gi­ner un retour de ces géants incar­nés dans des guer­rières ?

Avec “Iris”, les auteurs mettent en scène les affron­te­ments que se sont livrés dans l’Histoire antique ces deux Villes-États au cours de longues périodes. Iris, qui a connu la gloire, la chute, peut-elle connaître un renou­veau qui lui per­met­tra de retrou­ver son hon­neur ?

On retrouve, dans cette his­toire, des per­son­nages authen­tiques qui ont influé sur le sort de ces deux cités.

Le des­sin est assuré par Laci, qui col­la­bore depuis 2010 avec Jean-Luc Istin, le créa­teur de cet uni­vers. Il a œuvré sur des séries comme Les Maîtres inqui­si­teurs, Mages… Il donne à ses per­son­nages les pro­por­tions de super­hé­ros et signe des scènes de com­bats dyna­miques au pos­sible. Il réa­lise des por­traits réa­listes et attri­bue un beau visage à son héroïne ainsi qu’une plas­tique irré­pro­chable. Les vues des cités sont superbes avec suf­fi­sam­ment de détails pour appré­cier l’ensemble.

Les cou­leurs denses, intenses, sont le résul­tat d’un tra­vail mené avec pas­sion par Arif Prianto. Il crée des ambiances ten­dues avec ses teintes sombres.

Un album enthou­sias­mant pour les nom­breuses réfé­rences à la mytho­lo­gie grecque, pour une intrigue éla­bo­rée avec soin et pour l’attrait que sus­cite cette série nais­sante, ser­vie par un gra­phisme très réussi.

serge per­raud

Oli­vier Peru (scé­na­rio) & Laci (des­sin), Arif Prianto (cou­leurs), Titans — T.01 : Iris, Édi­tions Oxy­more, coll. “fan­tasy antique”, mai 2024, 64 p. — 15,95 €.