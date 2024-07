Puzzle et memento

Dans de telles pho­to­gra­phies, le par­tage se fait entre l’ombre et la lumière, entre le dehors et le dedans mais aussi entre ces frag­ments d’images qui se rap­prochent sans se fondre. Si bien qu’en tel un « story-telling » très par­ti­cu­lier, la fixité est trom­peuse dans une matrice reprend tout son sens.

C’est ainsi que tout se joue et, pour prendre une expres­sion figu­ra­tive, dans « le ventre de l’architecte » (Greenaway).

Anouk Deville croit à la spon­ta­néité du geste mais aussi au tra­vail de filage afin de mon­trer l’indicible qui se cache der­rière les « pré­sences » ou leurs dis­pa­ri­tions. Ce qui résiste à l’image appelle une résis­tance pas­sive et active à la fois. Le ves­tige refuse de se lais­ser com­prendre en tant que tel. Et ce dans une poé­sie révé­la­trice de l’absence pour lui don­ner un autre aspect.

Demeure une forme de memento, de récit, de puzzle là où l’intime touche à des régions essen­tielles. Sur­git un auto­por­trait déta­ché de toute figure. Quelque chose se met à vivre qui demande l’arrêt et le silence.

Le tra­vail déplace le spec­ta­teur de ses usages éta­blis. Un inter­dit, un invi­sible, un secret s’imposent. Au silence de l’œuvre répond celui du voyeur. L’espace sou­dain déborde de l’œuvre. Celui qui la regarde le reçoit comme une véri­table pré­sence vague­ment inquié­tante.

Ce pro­jet devient un exer­cice sen­suel proche d’une mys­tique puisque cha­cun est ren­voyé à des régions essen­tielles qui n’ont d’existence que dans celles que le mon­tage d’Anouk Deville leur donne. L’histoire n’est donc jamais finie. La créa­trice conti­nue à remon­ter sa trace et donne des états pour rêver un éter­nel retour.

jean-paul gavard-perret

Anouk Deville, Anouk Deville, 2016, Edi­tions Zoême, 216 p. — 24,00€.