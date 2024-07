Création et désir : entretien avec Philippe Airaud (DFLY Paris)

Vif, intel­li­gent, fort d’une créa­tion artis­tique rare, Phi­lippe Airaud crée une ligne ori­gi­nale de bijoux (dont une des pièces spec­ta­cu­laires : une noix à por­ter en pen­den­tif) — cf. DFLY desi­gner. Phi­lippe Airaud col­la­bore avec des marques pres­ti­gieuses comme Bac­ca­rat pour laquelle il a des­siné une man­chette et une bague en argent à l’image du verre Har­court. Il cherche tou­jours créer des orien­ta­tions et des sti­mu­la­tions.

A ce titre, il est un maniaque au talent remar­quable capable de trou­ver une nutri­tion étran­gère pour créer des objets spé­ci­fiques et par­ti­cu­liè­re­ment ori­gi­naux. Il sait ajou­ter ses «cordes » pour mettre en musique des formes entre dis­cré­tion et osten­ta­tion au sein d’une richesse thé­ma­tique là où un tel joailler sort de l’imitation et de la doxa d’une mode attendue.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

OZ MON CHIEN.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

POUR UNE PART UNE RÉALITÉ… JE SUIS CRÉATIF ET LIBRE.

A quoi avez-vous renoncé ?

LA PEUR.

D’où venez-vous ?

D’UNE FAMILLE LIBRE ET AIMANTE .

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

L’ENVIE DE CRÉER.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

RENDRE VISITE À UN VOISIN : LE CENTRE POMPIDOU.

Qu’est-ce qui dis­tingue votre tra­vail de créa­tion de bijoux ?

LA MISE EN OEUVRE DU DÉSIR DE L’AUTRE PAR L’IMMERSION ET L’ÉCOUTE.

Com­ment traduit-il une vision du fémi­nisme ?

CE N’EST PAS UNE QUESTION, C’EST UNE ÉVIDENCE.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

MA MÈRE.

Et votre pre­mière lec­ture ?

TINTIN.

Quelles musiques écoutez-vous ?

LA RADIO LA PLUS ÉCLECTIQUE DU MONDE : FIP.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

BELLE DU SEIGNEUR (A. COHEN).

Quel film vous fait pleu­rer ?

OUT OF AFRICA.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

MOI.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

JE N’AI JAMAIS OSÉ ÉCRIRE UN JOURNAL

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

VENISE.

Quels sont les artistes et écri­vain dont vous vous sen­tez le plus proche ?

TRUMAN CAPOTE, STEFAN ZWEIG, MARGUERITE DURAS, VIRGINIE DESPENTES,

MAURIZIO CATTELAN, LOUISE BOURGEOIS, JOCHEN GERNER

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

UN PORTRAIT DE MON CHIEN PAR JOCHEN GERNER.

Que défendez-vous ?

LES DROITS DE L’HOMME.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

JE NE SAIS PAS ÇA NE M’EST JAMAIS ARRIVÉ.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

UNE ÉVIDENCE

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 28 juillet 2024.