Sandro Giordano, In extremis

Tomber de haut

La série du romain San­dro Gior­dano In extre­mis, avec le sous titre « Bodies with no regret », crée du mou­ve­ment là où appa­rem­ment il n’en existe plus. Mais dans un tel chaos mor­tel haut en cou­leur, le pho­to­graphe dédra­ma­tise les chutes et les poses. Le visage des « vic­times » reste tou­jours caché. Tout tient du décor et des pos­tures.

Tom­bés à terre, les « sujets » sont dans des posi­tions impro­bables, affaires épar­pillées, ce qui donne tout un arse­nal de repères et d’identités. Le but est moins cepen­dant de pré­sen­ter une enquêtes que des situa­tions comiques . Car c’est vieux comme le monde : toute chute est drôle.

Le pho­to­graphe met au besoin des habi­tudes de consom­ma­tion plus fortes mais ses modèles sont deve­nus plus forts que leur ins­tinct de sur­vie. Chacun(e) chute mais en s’agrippant aux objets dans ses mains comme s’il vou­lait les pro­té­ger eu égard à sa situa­tion.

San­dro Gior­dano a demandé comme volon­taires des amis qui ont dû res­ter sans bou­ger long­temps dans une posi­tion incon­for­table. De telles scènes ont demandé par­fois plus de dix jours de tra­vail pour obte­nir le résul­tat souhaité.

D’abord très long­temps acteur, il est devenu pho­to­graphe auto­di­dacte sur le tard et ne se consacre aujourd’hui plus qu’à son pro­jet décli­nable comme, dit-il, des « his­toires courtes » mais sur­tout courbes dans le monde de « tous ceux qui tombent » (S. Beckett).

jean-paul gavard-perret

San­dro Gior­dano, In extre­mis, www.sandrogiordanoinextremis.it, 2024.