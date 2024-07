Catherine Andrieu, Initiations

L’amour et ses secrets

Cathe­rine Andrieu nous emmène dans un conte emprunté (à qui la connaît) à sa vie. Il faut s’y lais­ser por­ter et suc­com­ber comme l’héroïne par l’amour et son cou­rant qui nous trans­porte dans un autre uni­vers même si une telle pas­sion subit de gré mais sur­tout de force des sortes de col­lap­sus que l’on finit par com­prendre comme s’ils étaient ten­dre­ment mater­nels et comme si une telle « pou­pée » au visage « pâle comme la lune » pou­drée de sens et sen­sua­lité va res­sus­ci­ter en gloire.

Elle garde ses secrets mais son his­toire est contée par Cathe­rine Andrieu qui elle-même devient l’enchanteresse de tous les sorts pos­sibles. Sur­gissent des bouillon­ne­ments de l’univers à la Lewis Car­roll. Mais avec notre auteure, un cos­mos cha­toyant pousse au mer­veilleux même si la joyeuse fébri­lité verse par­fois dans l’angoisse et la cruauté.

Des corps tapissent leur pul­sions, d’autres — non méca­niques — par­tagent un fluide, une danse tel­lu­rique, une matière vive là où, par cette nou­velle légende, la ques­tion de la vie et de la mort se mêle à la quête de sens. L’animal lui-même prend diverses valeurs : le lion est for­cé­ment car­ni­vore, mais le chat — sans for­cé­ment être du Che­shire — laisse à la femme-enfant pro­fi­ter d’un essor.

Ce chant et ses frag­ments de contes ne nous conduisent pas au néant mais, tout au contraire, nous invitent à retrou­ver notre corps, le cœur vivant de la res­pi­ra­tion, l’appel d’air et au don de soi. Par­fois, au sein d’un tel mythe, nous sommes par­fois vides de Dieu et sexués puisque le terme de sexua­lité est un autre mot pour dire sépa­ra­tion et déchi­re­ment.

Mais les ini­tia­tions cos­miques créent la dis­tance et l’attirance, le manque et l’attrait. Face au chaos divisé, le monde rede­vient un jeu de forces appe­san­ties mais sau­vées par l’amour.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Andrieu, Ini­tia­tions, pré­face de Patrick Cin­tas, Edi­tions Rafaël de Sur­tis, Cordes sur Ciel, 2024, 45 p. — 19,00 €.