Formento+Formento, Circumstances

“Dé-lyres”

Le tra­vail pho­to­gra­phique de Formento+Formento devient une machine à ins­pi­rer le désir, l’érotisme, l’étrange et l’inconnu. Le livre devient un quasi roman-photo muet et par­semé d’indices, le tout pour créer un film dif­fé­rent dans chaque tête du regar­deur.

Ces images fixes sont des sortes de rêves mon­tés par le couple en « Cut-Up » à la W.S. Bur­roughs. Leurs deux regards en créent un troi­sième qui peut se per­mettre toutes les interprétations.

Les pho­to­gra­phies créent une ten­sion entre la réa­lité et le mythe, le faux et le vrai dans des lieux où nous retrou­vons des vamps hol­ly­woo­diennes, des gei­shas prê­tresses de variables sen­sua­li­tés et des femmes espionnes dans l’Europe occu­pée par les Alle­mands.

Cer­taines sont là pour sau­ver le monde d’autres pour le ren­ver­ser à grands ren­forts de mises en scènes à la fois « sales » ou léchés. Le réel n’est jamais asphyxié tant lui est insuf­flé, par piqûres de rap­pel, de doses de fan­tasmes incarnés.

Ces réso­nances per­mettent d’enraciner l’écriture plas­tique dans une sorte de rébel­lion, dis­crète mais pré­sente, en poin­tillés mais récur­rente. Cette dis­cré­tion est liée à des fré­quences thé­ma­tiques du corps fémi­nin qui ancrent ce qu’attend tout lec­teur. Et ce, pour, et d’une cer­taine façon, faire vibrer sa lyre selon des cordes aux­quelles il n’avait jusque là que trop, trop peu d’accès.

jean-paul gavard-perret

Formento+Formento, Cir­cum­stances, Blurp Edi­tions, 2024, 316 p. — 40,00 €.