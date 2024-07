L’opulence des égaux

(De l’usage du selfie)

Selon l’histoire des images, le sel­fie est l’hériter d’une pho­to­gra­phie amé­ri­caine qui se carac­té­rise par un goût pour le jour­na­lier et le spon­tané. A l’heure des médias sociaux, il devient un moyen de com­mu­ni­ca­tion et d’auto-promotion. Cette pra­tique tout autant nar­cis­sique qu’altruiste reste aussi laide qu’esthétique, intime et col­lec­tive jusqu’à trai­ter de facto un por­trait mul­tiple de notre temps.

Certes, le sel­fie témoigne d’une mise en ligne constante de soi qui abou­tit à vivre conjoin­te­ment dans l’espace phy­sique et dans l’espace numé­rique. Cha­cun devient un « monstre » doté de plu­sieurs têtes, de plu­sieurs iden­ti­tés qui voyage du voyeu­risme jusqu’à par­fois l’insulte.

Le sel­fie est donc un plai­sir, un lieu de pré­di­lec­tion pas­sant au-delà de la “caca­pho­bie” com­plai­sante. Cha­cun est fier, ima­gi­nant qui il est par­couru par le temps. C’est pour soi son car­rosse où il voyage vers nulle part puisqu’il tra­verse tou­jours la même image en débris et sous divers hori­zons.

Tou­te­fois, il n’est pas facile par ce biais de s’aimer et de se connaître soi-même. Un “loup” de l’incertitude hurle dans de tels espoirs. Brillant de ses feux, le sel­fie fait un trou dans la tête. S’auto-embrasser devient une arme fatale dans le champ média­tique eu égard aux joies débri­dées ou aux miasmes de non­cha­lance dans l’opulente mas­tur­ba­tion iconique.

Sans le savoir, cha­cun s’éloigne de son image, quitte à se gaver de lui-même. Se sel­fier semble espé­rer du ciel une fuite, un jaillis­se­ment, une claque de l’éternité. Mais gardons-nous de nar­guer en un juste retour des choses. Protégeons-nous de notre infec­tion. Dis­per­sons notre tulipe car l’image se moque de nous.

Ignorons-la et finis­sons notre vais­selle. Fai­sons l’affront à nous même en oubliant notre superbe en un auto-accouplement. Cher­chons un peu de clarté et de vérité. Il ne convient plus de parier sur un phasme de notre visage mais sur nous. Retrou­vons la paix que nous nous refu­sons. Se battre pour un rec­tangle doit pas­ser notre fron­tière. Après, ce sera l’inconnu car l’humanité est à refaire. Jusque là, le monde a créé son hori­zon de nos artifices.

jean-paul gavard-perret

Photo : Bar­bara Beema