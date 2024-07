Une nouvelle collection de bandes dessinées en poches

Une nou­velle col­lec­tion de poches

Le 19 juin 2024, les Édi­tions Glé­nat lance une col­lec­tion de bandes des­si­nées en for­mat poche, au prix de 10,00 €. Pour débu­ter, elles pro­posent sept volumes, des clas­siques de grands auteurs. Quatre albums sont issus des col­lec­tions Glé­nat et les trois autres viennent de Vents d’Ouest. C’est ainsi que l’on peut dis­po­ser de :

Ces jours qui dis­pa­raissent de Timo­thé Le Bou­cher,

Lubin Maré­chal, un jeune homme d’une ving­taine d’années qui, sans qu’il n’en ait le moindre sou­ve­nir, se réveille chaque matin alors qu’un jour entier vient de s’écouler. Il découvre alors que pen­dant ces absences, une autre per­son­na­lité prend pos­ses­sion de son corps.

L’été fan­tôme d’Elizabeth Hol­le­ville,

Loui­son reprend ses déam­bu­la­tions soli­taires jusqu’au jour où elle fait la ren­contre de Lise. Une jeune fille qui n’est autre que le fan­tôme de sa grand-tante, morte il y a soixante ans dans des cir­cons­tances mys­té­rieuses. Res­tée figée dans cette période de l’enfance que Loui­son n’est pas pres­sée de quit­ter, Lise devient rapi­de­ment une confidente.

Joe la pirate d’Hubert et Vir­gi­nie Augus­tin,

C’est l’histoire vraie d’une petite fille, Marion, née à Londres en 1900. Elle a vécu plu­sieurs vies et donc a eu plu­sieurs iden­ti­tés. Elle a fait le tour du monde, lancé une com­pa­gnie de taxis fémi­nins. Elle a par­ti­cipé à des guerres, bat­tues des records de vitesse, régnée en monarque sur une île des Bahamas…

Lettres per­dues de Jim Bishop,

Comme tous les matins, Iode attend impa­tiem­ment cette lettre que le fac­teur tarde à lui appor­ter. Embar­qué dans sa petite auto vert pomme, Iode fait la ren­contre de Fran­gine, une autos­top­peuse au carac­tère bien trempé qui effec­tue une livrai­son pour le compte du mys­té­rieux groupe mafieux « la pieuvre ».

Moby Dick de Chris­tophe Cha­bouté,

Moby Dick… ce nom sonne comme une dan­ge­reuse légende. Un nom qui ins­pire l’effroi à tous les balei­niers, for­çats de la mer pour­tant habi­tués aux périls de l’océan. Ces marins armés de simples lances et de har­pons à bord de légères cha­loupes, s’exposent aux réac­tions redou­tables et aux assauts furieux des cacha­lots de plus de soixante tonnes qu’ils chassent…

Oues­san­tines de Patrick Weber et Nicoby,

Soi­zic, une jeune femme au carac­tère bien trempé, décide de chan­ger de vie et d’ouvrir une mai­son d’hôtes sur l’île d’Ouessant, en Bre­tagne. Mais c’est bien connu : Oues­sant se mérite. La vie y est rude et les locaux n’ont pas vrai­ment le sens de l’accueil avec les gens “du continent”

Les Pieds dedans de Pas­cal Rabaté,

Fabienne et son petit Johnny tournent autour de la mère Char­tier, leur via­ger… « M’étonnerait pas qu’ils aime­raient bien qu’il finisse vite, ce viager. »

Ces paru­tions offrent une belle occa­sion d’entrer dans des uni­vers variés et atta­chants avec des albums de belle pré­sen­ta­tion pour un prix accessible.

serge per­raud

Une nou­velle col­lec­tion de poches publiée par Glé­nat, juin 2024, for­mat 148 x 197 mm, 10,00 €.