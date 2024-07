Grégoire Sourice, Le cours de l’eau

Eau delà

Ce livre est un fabu­leux mys­tère et une gageure. L’objectif tient d’abord au fait que l’eau appa­raisse chaque fois dans un article du code civil. His­toire – si l’on peut dire – de sou­li­gner des pro­blèmes per­son­nels, cadas­traux, juri­diques éta­tiques. Bref, le sujet est l’objet de com­pli­ca­tions et litiges.

Mais le sou­rire de Sou­rice trouve une autre source : la forme même de son livre. Haro certes sur le code civil et son aspect juri­dique ! Mais c’est un beau pré­texte à bien des dérives afin de don­ner aux mots et aux choses autre chose que des allu­sions légis­la­tives et his­to­riques à une mis­cel­la­née sur­pre­nante, Articles par articles (mais le mot est réduit),qui infuse bien des dérives : des allu­vions à l’élégie, des pois­sons de toutes sortes aux défuntes per­sonnes dont la vie innerve encore des objets, mais aussi de l’autofiction au poème.

La flui­dité du choix stra­té­gique du livre et son style crée divers troubles et pen­sées (exi­geantes) qui cherchent l’harmonie des contraires. Har­mo­nie entre rai­son et sen­ti­ment, idée et croyance, néces­sité inté­rieure et déter­mi­nismes externes. Si bien que la réflexion de l’auteur tente l’impossible : par­ve­nir au cœur et à l’origine de ce qui pense et ce qui fut au besoin de déduc­tion, là même où une forme de phi­lo­sophe emprunte la voix lim­pide de l’auteur.

Presque incons­ciem­ment, Gré­goire Sou­rice invente une forme poé­tique. Elle incarne mieux que la pure abs­trac­tion. Sa parole qui défi­nit et la parole qui pénètre dans l’inexprimable sont donc liées. L’auteur ne se résigne pas à l’étroitesse de la pen­sée ou de la langue. Il se contente, voire plus, de vivre à l’intérieure de leur limite.

jean-paul gavard-perret

Gré­goire Sou­rice, Le cours de l’eau, Edi­tions José Corti, collec­tion penser-situer, avril 2024, 128 p. — 17,00 €.