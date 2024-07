C.A. Larmer, Meurtre sous les étoiles

Un meurtre en plein air au milieu d’une foule…

Avec ce nou­veau tome, l’auteure pro­pose la troi­sième enquête menée par les membres du Club des ama­teurs de romans poli­cier après Ils étaient sept et Le Crime du SS Orient (Le cherche midi — 2023). Ces ama­teurs sont réunis autour des sœurs Ali­cia et Lynette Fin­lay, les ini­tia­trices du pro­jet. Elles ont agrégé Perry qui tra­vaille dans un musée, Missy, une biblio­thé­caire, Claire teint une bou­tique vin­tage et Anders, un méde­cin. Un sep­tième membre a disparu.

De retour de Nouvelle-Zélande où, lors d’une croi­sière, ils ont résolu une sor­dide affaire, Ali­cia et Anders ont décidé d’interrompre leur liai­son. Les membres se retrouvent dans un parc d’un quar­tier de Syd­ney pour suivre la pro­jec­tion du film Meurtre sous le soleil, une adap­ta­tion d’un roman d’Agatha Chris­tie, une roman­cière dont ils sont des incon­di­tion­nels. Le sujet de leur der­nière réunion por­tait sur Her­cule Poi­rot.

Ins­tal­lés sur des plaids, au milieu d’une foule d’amateurs, ils remarquent, près d’eux, un couple qui semble très amou­reux selon leur démons­tra­tion, mais qui finit par se dis­pu­ter. Lui s’éloigne et elle, pas­sa­ble­ment alcoo­li­sée, se couche sous sa cou­ver­ture. Pas­sion­nés par l’enquête d’Hercule Poi­rot, les membres ne prêtent guère atten­tion aux allées et venues. C’est la pro­jec­tion ter­mi­née, quand l’amoureux revient pour la réveiller, qu’il constate que cette femme est morte, étran­glée.

La police est vite sur les lieux et recueille des pre­miers témoi­gnages peu pro­duc­tifs. Les coor­don­nées des spec­ta­teurs proches du lieu du meurtre sont rele­vés et ils sont convo­qués le len­de­main pour une dépo­si­tion plus appro­fon­die. Quand l’enquête, menée par une col­lègue de Liam Jack­son le nou­veau béguin d’Alicia, pié­tine, les membres du Club décident de prendre l’affaire en main mais…

Ce petit groupe de per­sonnes qui com­posent ce Club a tout pour plaire avec leur inté­rêt pour les romans poli­ciers, par­ti­cu­liè­re­ment ceux d’Agatha Chris­tie dont les intrigues fas­cinent.

La roman­cière anime de belle manière ses per­son­nages, les fai­sant par­ti­ci­per à une enquête en paral­lèle à celle de la police, mais en leur don­nant une vie per­son­nelle avec les aléas de celle-ci. Ces adultes, dans la force de l’âge, nouent et dénouent des liens plus ou moins ami­caux, plus ou moins amou­reux. L’auteure mul­ti­plie les ren­contres en ame­nant de nou­veaux pro­ta­go­nistes quitte à créer des jalou­sies, voire des ini­mi­tiés.

Les réfé­rences à La Reine du crime sont très pré­sentes et donnent lieu à de superbes situa­tions. Les dia­logues offrent de beaux moments d’humour, des envo­lées lyriques sur le sujet débattu. Comme dans la vie cou­rante de ceux qui peuvent se nour­rir, la nour­ri­ture tient une place impor­tante avec Lynette qui innove en cui­sine, avec la fré­quen­ta­tion des lieux qui, à défaut d’être gas­tro­no­miques, per­mettent de se ras­sa­sier dans de bonnes condi­tions. Cette fois, le crime n’est pas com­mis dans un cadre clos mais dans un espace ouvert où beau­coup de monde pou­vait passer.

Il en résulte un roman qui pro­cure un moment très agréable de lec­ture à vivre la traque d’un cri­mi­nel rusé en com­pa­gnie de ces membres.

serge per­raud

C.A. Lar­mer, Meurtre sous les étoiles, tome 3 du Club des ama­teurs de romans poli­ciers, Le cherche midi, Coll. “Poli­cier & thril­ler”, avril 2024, 480 p. — 15,90 €.