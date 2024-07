Fotohof, ANTI/KÖRPER (exposition)

“Esprit” du corps et des lieux

Le terme épo­nyme « anti­corps », qui désigne géné­ra­le­ment les pro­téines pro­duites par le sys­tème immu­ni­taire pour com­battre les agents patho­gènes, sym­bo­lise dans ce contexte l’idée de résis­tance et de défense.

L’exposition « ANTI/KÖRPER » ras­semble des posi­tions artis­tiques qui uti­lisent les corps comme outils concrets pour créer des récits et des images qui échappent à une assi­gna­tion claire à un sys­tème exis­tant éta­bli par un « regard de domi­na­tion » (quel qu’il soit).

Avec Clau­dia Hol­zin­ger, Leon Höll­hu­mer, Kai Kuss, Xenia Les­niewski, Daniel Rajc­sa­nyi, Sophia Süß­milch et Sarah Tasha, des artistes contem­po­rains ont été invi­tés qui uti­lisent leurs pra­tiques artis­tiques res­pec­tives comme des moyens stra­té­giques d’affirmation de soi sym­bo­lique et expli­cite et rendent ainsi jus­tice à la rai­son patriar­cale qui nous vient encore aujourd’hui des Lumières, avec ses traces de souf­france des exclus, des scis­sions, des mar­gi­na­li­sés, des détruits et des réprimés.

Les artistes choi­sis illus­trent et explorent normes sociales, contraintes , sté­réo­types, iden­ti­tés indi­vi­duelles et col­lec­tives. Ils exa­minent les formes d’oppression et créent des pers­pec­tives alter­na­tives sur les sys­tèmes de valeurs. Ils remettent en ques­tion les récits tra­di­tion­nels et rem­plissent ainsi une fonc­tion pro­tec­trice cultu­relle qui pour­rait trou­ver sa contre­par­tie dans celle des anti­corps biologiques.

jean-paul gavard-perret

ANTI/KÖRPER, Gale­rie Foto­hof, Salz­burg, Clau­dia Hol­zin­ger, Leon Höll­hu­mer, Kai Kuss, Xenia Les­niewski, Daniel Rajc­sa­nyi, Sophia Süß­milch, Sarah Tasha, du 9 août au 28 sep­tembre 2024.