Le tigre bleu de l’Euphrate (Laurent Gaudé / Denis Marleau)

S i la confes­sion du malade sen­tant ses der­nières heures appro­cher appa­raît émou­vante, elle prend vite la forme d’une épo­pée gran­di­lo­quente, retra­çant les batailles du sur­puis­sant fait humain par des épi­sodes d’empathie. Emma­nuel Schwartz se débat comme il peut avec ce texte empesé, par­ve­nant à lui don­ner par moments quelque épais­seur. Denis Mar­leau se contente de faire varier la lumière devant et der­rière les parois de la scène, de façon à faire évo­luer insen­si­ble­ment les formes qui se des­sinent sur les murs. Le récit prend la forme de décla­ma­tions ité­ra­tives, des­si­nant une vaine médi­ta­tion sur la conquête et ses contre­poids humains.

Col­la­bo­ra­tion artis­tique et concep­tion vidéo Sté­pha­nie Jas­min ; scé­no­gra­phie Sté­pha­nie Jas­min et Denis Mar­leau assis­tés de Sté­phane Long­pré ; lumières Marc Parent ; musique Phi­lippe Brault ; cos­tumes Linda Bru­nelle ; maquillages et coif­fures Angelo Bar­setti ; design sonore Julien Eclan­cher ; coor­di­na­tion et mon­tage vidéo Pierre Laniel ; assis­ta­nat à la mise en scène Carol-Anne Bour­gon Sicard.