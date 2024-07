Valougeorgis Gorguine, Poèmes ronds

Rota­tions et dissuasions

Avec un peu de curio­sité, le lec­teur ou la lec­trice s’attend à une poé­sie quelque peu spa­tia­liste. Or il en n’est rien : « encore moche de vieillir / ma mémoire gruyère allège ma vue / qui baisse auto­rise / puissions-nous tou­jours rem­pla­cer / une fonc­tion per­due par une autre». La poé­sie peut la rem­pla­cer.

L’auteur, sans en man­quer, pré­fère aux cases du livre ce qu’il nomme des “ronds”. Afin de les culti­ver il dédaigne, avec rai­son, majus­cules et ponc­tua­tion. Et le poète d’ajouter s’enticher aussi ldu« culte à la mouche car elle est ce qui se rap­proche le plus de la poésie ».

Valou­geor­gis Gor­guine pra­tique ses acti­vi­tés d’un tel diptère. Par sauts et envols. Il s’engage, quitte à la menace des chasse-mouches (mais dans son cas sans inquié­tude), à un sta­tut par­ti­cu­lier du poème où tout s’investit non sans humour. Entre air et sol

Sans tour­ner en rond ou “bzzzz, bzzzz”, la poé­sie caresse l’espoir incer­tain de nour­rir quelques belles âmes et aussi le corps sen­sible et fati­gué qui le sou­tient jusqu’à espé­rer qu’il peut se reproduire.

Mais la com­plexité humaine oscille entre soli­tude, incom­pré­hen­sion et doute. Néan­moins, à coup de ronds une pro­tec­tion est assu­rée voire une joie pour tout ce qui peut faire objet d’un mono­logue, sinon d’une conversation.

jean-paul gavard-perret

Valou­geor­gis Gor­guine, Poèmes ronds, Edi­tions La Dispo, 2024, 62 p. — 16,00 €.