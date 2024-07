Laure Gouraige, Le livre que je n’ai pas écrit (Rentrée littéraire 2024)

Préci­pité et anticipation

L’ambi­tion de Laure Cou­raige est com­plexe. Accom­pa­gné de Gaia son héroïne-narratrice, son roman navigue dans le monde de l’Afghanistan, à New-York et Paris. Le vie va donc deve­nir galo­pante d’autant que la nar­ra­trice — quoique tou­jours vive et iro­nique — éprouve sa propre dif­fi­culté dans l’existence.

Certes, quit­tant les troupes amé­ri­caines qui se retirent d’Afghanistan, son objec­tif est de chan­ger pays, ton et registre en optant pour une exis­tence légère et joyeuse, comme celle qu’elle vou­drait racon­ter dans le livre qu’elle n’a pas encore écrit. Mais d’une cer­taine manière, le pari est jouer par une telle tor­sion de volonté et de stra­té­gie. En effet, je est un autre par et pour Laure Gou­raige née en 1988 à Paris, diplô­mée de phi­lo­so­phie et spé­cia­liste de Guillaume d’Ockham. Le livre rap­pelle ça et là quelques élé­ments de La Fille du père son pre­mier roman.

Son héroïne en a un. Il se conver­tit au judaïsme, com­mente inlas­sa­ble­ment Joyce ou Hegel et sur­tout, tel un bou­let, il assomme sa fille de recom­man­da­tions et d’avis péremp­toires. Sa mère en ajoute une cuillère. Mais dans New York l’objet est d’envisager un livre sans se pré­oc­cu­per de roman­tisme. Cela se com­plique tou­te­fois. Pour une des rai­sons qui arrivent, l’amour est d’abord « caou­tchou­teux ». C’est une sorte de com­bi­nai­son de plon­geuse car il colle à la peau.

Cela entraîne néan­moins des dépla­ce­ments et des hési­ta­tions : de l’Amérique à l’Asie l’Europe arrive à Paris où, aimant aidant, la voici jour­na­liste de mode pen­dant la “fashion-week” et d’autres soi­rées. De facto, petite fille riche héri­tière de cer­tains modèles de Woody Allen, elle se dit spé­cia­liste et se pré­tend d’abord tout sauf futile. Au gré de ses amies et lubies, elle flotte de sa légè­reté d’abord mal accep­tée mais qui fait son bla­son. En dépit de finesses d’ironie et d’observation, le livre fond lui-même dans l’inutile. D’autant que pour une telle héroïne la lit­té­ra­ture reste une pure vision d’esprit. Pour la créa­trice, elle devient sa parodie.

jean-paul gavard-perret

Laure Gou­raige, Le livre que je n’ai pas écrit, P.O.L édi­teur, Paris, août 2024, 416 p. — 22, 00 €.