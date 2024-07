Naomi del Vecchio, Presque rien

Rien est tout

Naomi Del Vec­chio vit et tra­vaille à Genève. Elle pra­tique le des­sin, la gra­vure et l’écriture. Elle explore les liens entre le texte et le des­sin, les mots et les lieux, à la fois dans l’espace du livre et celui de l’installation. Elle assemble et asso­cie les obser­va­tions, les défi­ni­tions, les his­toires, les points de vue scien­ti­fiques ou per­son­nels, en jouant bas­cu­le­ments et dérapages.

Ici, elle joue du vide et du plein, du trou et des bords, du tout et des riens pour «Faire une mon­tagne d’un rien » afin de décou­vrir le musée des trous. Dans ce but, elle serre ses mots pour gagner de la place et en pré­pa­rer des tas dans l’objectif de ser­vir de dégui­se­ment pour aller à la chasse là où “le presque rien pré­cède par­fois le rien ou le quelque chose.»

Les textes et des­sins gra­vés alternent ici pour dévoi­ler dans ce livre les frag­ments du monde qui dis­pa­raissent ou sur­gissent. Par exemple, un gla­cier fond, des langues sont ava­lées par d’autres, un bout de lac est com­blé pour for­mer une plage. Tout cela est intel­li­gent et drôle là où demeure un goût pour les poé­tiques performatives.

Pour la créa­trice, le terme de poé­sie et d’image se trans­forme en une infi­nité de caté­go­ries. Elle rap­pelle à une relec­ture du monde en des uto­pies matrices. Existe là par l’’humour une mine d’informations impor­tante qui comble tout retard de manière concrète en ses élé­ments divers par­tant en tous sens.

Dans un tel exer­cice à trous de tout ou rien, du vide ou plein, il s’agit moins de le rem­plir que d’en créer des atours. Bref, entre ces oppo­sés existe quelque chose de fédé­ra­teur, his­toire de filer ou faire défi­ler tout sens.

jean-paul gavard-perret

Naomi del Vec­chio, Presque rien, art & fic­tion, coll. « Varia », Lau­sanne, 2024, 126 p. — 30,00 CHF.