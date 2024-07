Les paravents (Jean Genet / Arthur Nauzyciel)

© Phi­lippe Chancel

Choré­gra­phie de la brutalité

Le public fait face à un grand esca­lier blanc qui impose sur la lar­geur du pla­teau sa struc­ture éclai­rée. Le spec­tacle com­mence len­te­ment, par des chan­ge­ments insen­sibles. Quelque(s) personnage(s) se dresse(nt) en haut des marches, qui sont ensuite des­cen­dues à pas mesu­rés, grands et posés.

Les pro­pos sont expli­cites, voire pro­saïques, mais on ne dis­pose pas d’informations sur les situa­tions qui sont concer­nées. Le spec­tacle reste décousu, pei­nant à trou­ver son rythme. Heu­reu­se­ment, la vio­lence inter­vient. Les tableaux qui se suivent res­tent hété­ro­clites ; les dia­logues sont faits d’invectives par­fois incon­grues, mais cen­sées évo­quer sinon cir­cons­crire la crise colo­niale en Algé­rie. Les pro­pos tenus sont intem­pes­tifs et impré­ca­toires, de temps à autre sexua­li­sés. Ce sont des bribes d’expériences qui font l’objet d’envolées lyriques sur fond de guerre.