Dominique Lemaître, Et l’âme d’une guitare…

Aux lumières du mystère

Domi­nique Lemaître, com­po­si­teur qui a écrit aussi bien pour des solistes, des qua­tuors que pour des ensembles, aime entrer en dia­logue avec d’autres pra­tiques artis­tiques que la musique, notam­ment la pein­ture et la poé­sie. Il aime aussi reve­nir aux ori­gines, notam­ment à la culture hel­lé­nique.

Son der­nier album, consa­cré à la gui­tare et dont Isa­belle Cho­met est l’interprète prin­ci­pale, accorde ainsi, à tra­vers le cycle « Hel­lé­niques », une place essen­tielle à la musique et la poé­sie grecques. Com­po­sées entre 1982 et 2021, qua­torze pièces, d’une durée allant d’un peu plus de 3 minutes pour la plus courte à un peu plus de 13 minutes pour la plus longue, sont réunies dans Et l’âme d’une gui­tare… où l’on dis­tingue deux par­ties prin­ci­pales : les sept pre­mières pièces d’une part, « Hel­lé­niques » d’autre part, les deux der­nières pièces consti­tuant une forme de conclu­sion.

La gui­tare demeure au centre mais voi­sine dans sept pièces avec la voix humaine et dans quatre pièces avec la harpe cel­tique. En quête d’une ori­gine per­due, Domi­nique Lemaître, qui admire aussi bien Bach Ohana que Dutilleux, nous fait voya­ger poé­ti­que­ment, en explo­rant toutes les pos­si­bi­li­tés sonores offertes par la gui­tare, dans le temps et l’espace.

1 Dédi­cace 3 (1994/2016) pour guitare

La plus brève des pièces est aussi la pre­mière comme un petit pré­lude au voyage. Des sons se répètent entre calme et ques­tion­ne­ment. Déjà se des­sine l’alliance entre temps et espace qui sera au cœur de Et l’âme d’une gui­tare… comme elle est au cœur de la musique de Domi­nique Lemaître.

2 Soft watches (2015) pour qua­tuor de guitares

A carac­tère péda­go­gique comme la pré­cé­dente, cette pièce est ins­pi­rée du tableau La per­sis­tance de la mémoire de Dali. Et si la mémoire nous déli­vrait, ne serait-ce qu’un ins­tant, de la loi du temps qui efface tout ? Entre sons graves et aigus, ombre et lumière, un che­min de dou­ceur et de poé­sie se des­sine. De la len­teur du sablier aux vibra­tions des cimes, un pos­sible surgit.

3 Voca­li­za­ción (2007) pour soprano et deux guitares

Les sons de la gui­tare et la voix humaine nous font par­cou­rir l’espace, ses secrets. Une fenêtre s’ouvre sur l’essentiel comme une élé­va­tion. Avec viva­cité, nous sommes invi­tés à prê­ter l’oreille à l’indicible.

4 Dédi­cace 5 (1994/2018) pour 3 guitares

Cette nou­velle pièce brève à carac­tère péda­go­gique apporte comme une éclair­cie. Attendre der­rière l’impossible le pos­sible. Des éclats scintillent.

5 Frag­ments (2021) pour guitare

Domi­nique Lemaître, qui aime inter­ro­ger la mémoire, a ins­crit en exergue de cette par­ti­tion une cita­tion de Nietzsche où celui-ci affirme son aspi­ra­tion à « rame­ner à l’unité ce qui n’est que frag­ment ». La gui­tare, qui se fait per­cus­sion, explore les signes. Où trou­ver l’unité ? Feuillages et fon­taine, heures et visages. Le balan­cier va et vient, inexo­rable. La clé de l’énigme est entre­vue. Et Frag­ments de s’achever au seuil du silence.

6 Un bou­quet de sou­ve­nance (2021) pour soprano et 4 guitares

Sin­gu­lière, cette pièce consiste en un arran­ge­ment de Ros­si­gnol du bois sau­vage, chan­son tra­di­tion­nelle de Franche-Comté. Les mots mêmes du titre tout empreint de poé­sie sont extraits d’un des cou­plets de la chan­son. Avec une légère nos­tal­gie, voix et gui­tares nous emmènent dans un autre temps. Sources et apai­se­ment. L’amour est voyage. La mémoire devient chant.

7 D’un loin­tain sou­ve­nir (1982) pour guitare

Cette œuvre, qui conclut la pre­mière par­tie et consti­tue l’opus 1 de Domi­nique Lemaître, s’attache à don­ner à entendre les mul­tiples res­sources offertes par la gui­tare et qui vont des amples accords aux per­cus­sions sur la caisse en pas­sant par les glis­sandi. Cet ins­tru­ment, bien loin de se limi­ter à n’être qu’accompagnement, étend ses fron­tières sonores jusqu’aux lisières d’instruments comme la harpe ou l’oud. Une forme de dou­ceur se dégage de ce moment musi­cal où l’exploration des richesses de la gui­tare se fait conco­mi­tante de l’exploration sans fin du temps et de l’espace. Cordes et caisse nous font che­mi­ner entre cré­pus­cule et aurore, entre silence et éclats.

Cycle Hel­lé­niques

8 Sei­ki­los (2017) pour soprano et guitare

Sei­ki­los, qui ouvre le cycle « Hel­lé­niques », créa­tions per­son­nelles à par­tir de frag­ments d’archéologie musi­cale, repré­sente l’un des som­mets de l’album. Cette pièce est ins­pi­rée de l’épitaphe, accom­pa­gnée de nota­tion musi­cale, que fit gra­ver Sei­ki­los au 1er siècle de notre ère sur une colonne de marbre des­ti­née à orner sa propre tombe ou celle d’un proche et dont les vers méditent sur le temps qui passe comme sur la mémoire, thèmes se situant au cœur de Et l’âme d’une gui­tare… Citons ainsi les 3ème et avant-dernier vers dans la tra­duc­tion de Théo­dore Rei­nach : « Signe immor­tel d’un sou­ve­nir éter­nel » ; « La vie ne dure guère ». Tan­dis que la pre­mière strophe est par­lée, la seconde est chan­tée. La langue grecque, alliée à la gui­tare, nous relie à l’origine. Une poé­sie intense se dégage de Sei­ki­los où signes et sou­ve­nirs se répondent.

Les 4 autres pièces du cycle font appel sur le plan vocal à une deuxième soprano et sur le plan ins­tru­men­tal à la harpe celtique.

9 Cal­liope (2017–18)

Cette pièce est com­po­sée à par­tir de l’hymne de Méso­mède de Crète (2ème siècle de notre ère) consa­cré à la muse Cal­liope. Dans la pre­mière strophe, le poète demande à la muse d’inspirer son chant ; dans la seconde, il invoque aussi « le dieu sage qui ini­tie aux mys­tères ». Une tendre nos­tal­gie semble trans­pa­raître. La voix nous immerge dans une forme de sacré. Après une intro­duc­tion musi­cale lente et douce, les mots du poème, accom­pa­gnés de la gui­tare et de la harpe, nous relient, non sans émo­tion, aux lumières du mystère.

10 Hélios (2019)

Comme la pré­cé­dente, cette pièce est com­po­sée à par­tir d’un hymne de Méso­mède de Crète mais cette fois-ci consa­cré à Hélios, dieu du Soleil, qua­li­fié dans le pre­mier vers de « Père de l’aube aux pau­pières de neige ». Les vers sui­vants évoquent « la voûte infi­nie du ciel », « le voile aux mille éclats de [s]a lueur / enve­lop­pant toute la terre », les sai­sons, les astres… Danse et lyre, « mélo­die flot­tante » et « esprit bien­veillant », irriguent cette poé­sie de l’infini et de la lumière à laquelle répond une musique sous le signe de la clarté. Ponc­tué de clo­chettes, c’est le chant de l’homme et de l’univers.

11 Némé­sis (2019/20)

Tou­jours Méso­mède de Crète comme ins­pi­ra­teur à tra­vers son hymne à Némé­sis, fille de la Nuit, dans la tra­duc­tion de Marie-Hélène Delavaux-Roux. Des vers qui en appellent à l’« équi­libre de la vie », « la Jus­tice » et dénoncent « la déme­sure funeste », « l’orgueil des mor­tels ». Après une intro­duc­tion musi­cale alliant sons fluides et mar­te­lés, le chant se déploie, relié à la Grèce et son idéal de mesure, de sagesse. Vers quel des­tin s’éloigne le rythme des pas humains ?

12 – Loxias (2020)

Avec Sei­ki­los, Loxias repré­sente l’un des som­mets du cycle « Hel­lé­niques » et de tout l’album. Le com­po­si­teur a choisi là de se tour­ner vers Pin­dare, le plus grand poète lyrique grec, l’auteur d’odes res­tées célèbres. Plus pré­ci­sé­ment, c’est, dans la tra­duc­tion d’Hélène Fio­rot pré­fé­rée à celle d’Aimé Puech, la 1ère Pythique de ce poète du Vème siècle avant Jésus-Christ qui ins­pire Loxias. « Lyre d’or, d’Apollon et des Muses » comme un pré­lude à la fête. Avec len­teur et pro­fon­deur, la pièce Loxias nous conduit en lisière d’une loin­taine plé­ni­tude. Echos du mys­tère et accueil de la lumière dans ce bref et intense voyage musi­cal, sur d’antiques traces, alliant voix, harpe et guitare.

13– Séléné, hom­mage à Mau­rice Ohana (2014) pour 2 guitares

Après le cycle « Hel­lé­niques », Séléné ouvre la troi­sième et der­nière par­tie de l’album, celle qui com­porte le moins de pièces mais plus longues que les pré­cé­dentes. Le titre Séléné nous fait encore séjour­ner dans l’univers mytho­lo­gique grec. Fille d’Hypérion issu du Ciel et de la Terre, sœur d’Eos (aurore) et d’Hélios, la déesse Lune par­court les cieux, éclai­rant dou­ce­ment la terre. Séléné rend hom­mage à Mau­rice Ohana, auteur majeur pour la gui­tare et huma­niste, fami­lier des mythes des civi­li­sa­tions médi­ter­ra­néennes. La musique s’y allie au silence, l’espace au temps. Au presque rien répondent les étin­celles du tout. Une lueur demeure dans la nuit.

14 La qua­dra­ture du cercle (2020) pour gui­tare aug­men­tée1

La der­nière pièce est aussi la plus longue et c’est la seule à faire appel à l’électroacoustique pour aug­men­ter le son de la gui­tare. Recon­nue défi­ni­ti­ve­ment comme inso­luble, la ques­tion de la qua­dra­ture du cercle fait par­tie, avec la tri­sec­tion de l’angle et la dupli­ca­tion du cube, des trois grands pro­blèmes clas­siques de l’Antiquité. Cette pièce conclu­sive nous laisse face à l’énigme. Rythme vif, notes se répé­tant, fré­mis­se­ments. Comme des réver­bères s’éclairant dans une ville incon­nue. Cercle ou carré. L’horloge sonnera-t-elle sans fin ? Le temps et le loin­tain. Vibra­tions ou signes dans le sable. Comme pas­sage de nuages. Point final à la quête de la clé du mys­tère, entre mémoire et infini, qui par­court tout le voyage musi­cal de Et l’âme d’une gui­tare… de Domi­nique Lemaître.

ber­nard grasset

Domi­nique Lemaître, Et l’âme d’une guitare…

Isa­belle Cho­met, Syl­vie Bur­gos, Daniela Rafael, Julien Payan, gui­tares ; Natha­lie Dumes­nil, Béné­dicte Pré­dali, sopra­nos ; Sophie-Renée Ber­nard, harpe cel­tique, Phi­lippe Cléré, sound design

Durée : 79’14

CC777.834· 1 CD Conti­nuo Classics