Matteo Abbondanza, Horizons Lointains

Cons­truc­ti­visme

Quoique tra­vaillé par ses tem­pêtes dans son crâne, Mat­teo Abbon­danza ne peut tolé­rer le chaos dans ses pay­sages. L’imagination n’est pas là pour vaga­bon­der : elle construit. Hori­zons loin­tains, est dit-il « l’expression de mon besoin de calme, de paix, d’un éloi­gne­ment tem­po­raire de la vie quo­ti­dienne ».

Cela per­met de faire sur­gir un monde poé­tique, entre le proche et le lointain.

La mer immense devient un des pans majeurs de telles prises. Le tout non sans dou­ceur dans une géo­mé­trie des formes et de l’espace proche d’une quasi abs­trac­tion. Un nou­vel ordre visuel naît dans un monde et une ins­tance de calme, de paix et une forme de « silence ».

jean-paul gavard-perret

Mat­teo Abbon­danza, Hori­zons Loin­tains, L’œil de la pho­to­gra­phie, juillet 2023.