Claire Gauzente & Benoît Pascaud, Extrasystoles

Dans ses mots la parole de l’autre

Claire Gau­zente chu­chote cer­tains mots et leur magie depuis son ventre « souple et serré ». Dia­phragme, pou­mons aussi au nom de « l’hôte » de ces lieux. Atten­tive à tout ce qui arrive elle s’accroche quitte à perdre le fil de ses neu­rones tant l’évanouissement est par­ti­cu­liè­re­ment complet.

La faim est un bon remède à l’amour Si ce n’est pas assez, le temps avant que de le dire en est un sûr allié. L’auteure offre le sacri­lège, révèle ses mys­tères de déesse — redou­tée mais dont Benoît Pas­caud n’a cure.

Sous un man­teau de lumière dehors, se dis­si­mulent des geste sous des mots et des mots sous les gestes. Les pen­sées sont d’abord à dis­tance des sens. Mais le texte devient la caresse et la danse des deux cercles d’une immense apo­rie en bor­dure de falaise. Mais quel autre lieu pour prendre un envol ? De fait, les deux créa­teurs font l’oiseau dans la haie et ses nervures.

jean-paul gavard-perret

Claire Gau­zente & Benoît Pas­caud, Extra­sys­toles, Edi­tions Le Citron Gare, 2024, 92 p. — 10,00 €.