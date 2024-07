Mario Testino, A Beatiful World

Iden­ti­tés

Sous le patro­nage de la Muni­ci­pa­lité de Rome, A Beau­ti­ful World, pro­duit et orga­nisé par Arthe­mi­sia et Domus Artium Reserve, pro­meut la com­pré­hen­sion du patri­moine cultu­rel. Sont réunies 70 pho­to­gra­phies grands for­mats de Mario Tes­sino. Il a sorti ses sujets de leur envi­ron­ne­ment pour les situer en son stu­dio por­table.

Les appar­te­nances à des com­mu­nau­tés pro­viennent des vête­ments de leur propre his­toire. Tes­tino a exploré d’autres genres que la pho­to­gra­phie de mode et de por­trait pour se concen­trer sur une extra­or­di­naire variété d’habits sym­boles de tra­di­tions. D’une cer­taine manière, Tes­tino cherche moins la nou­veauté que ce que nous connais­sons mais que nous avons oublié et perdu.

Le pho­to­graphe se concentre sur une robe décon­tex­tua­li­sée pour ren­for­cer cette seconde iden­tité. Chaque peau est recou­vert en un iti­né­raire et un voyage du Pérou à la Colom­bie, le Japon, Myan­mar, de la Mon­go­lie, au Kenya et à d’autres pays pour révé­ler les cou­tumes tra­di­tion­nelles, leurs simi­li­tudes ou leurs contrastes.

Par exemple, Tes­tino s’est ins­piré des por­traits de femmes péru­viennes en cos­tume tra­di­tion­nel pris par le pho­to­graphe péru­vien Mar­tin Chambi Jime­nez au début du XXe siècle. Mais l’Italien revi­site le sujet pour docu­men­ter la richesse et l’évolution des tra­di­tions des costumes.

Il a cher­ché par­tout des vête­ments et des cos­tumes ori­gi­naux et immuables asso­ciés à un rituel ou une fête. En est tiré une inter­pré­ta­tion des sym­boles et de ce qui unit ou dif­fé­ren­cie les cultures, met­tant en lumière les com­plexi­tés et les contrastes de nos mul­tiples manières d’appartenance.

jean-paul gavard-perret

Mario Tes­tino. A Bea­ti­ful World, Palazzo Bona­parte, Rome du 25 mai au 25 août 2024.