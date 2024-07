Olivier Barde-Cabuçon, Hollywood s’en va en guerre

Un contexte poli­tique éton­nam­ment contemporain…

C’est à Lind­quist, pro­prié­taire d’un petit stu­dio à Hol­ly­wood, que le conseiller de Roo­se­velt s’adresse pour réa­li­ser un film de pro­pa­gande. Le Congrès refuse l’entrée en guerre contre l’Allemagne nazie mal­gré les pres­sions du Pré­sident. Le cinéma est un magni­fique vec­teur pour faire évo­luer l’opinion. Le rôle prin­ci­pal doit être tenu par Lana Lass, dite Lala, une star qui a fait ses débuts dans ce stu­dio.

Celle-ci a un rendez-vous dis­cret avec Vicky Mal­lone, une détec­tive. On lui a volé des pho­tos com­pro­met­tantes, des pho­tos avec une femme, Elle craint le scan­dale qui pour­rait dis­cré­di­ter le film, et donc son mes­sage, ainsi que la suite de sa car­rière. Elle pense que le vol a eu lieu pen­dant une réunion chez elle et donne les noms des par­ti­ci­pants.

Vicky com­mence une enquête toute en finesse pour ne pas mettre en cause sa cliente, se fait nom­mer assis­tante pour pou­voir aller et venir dans les pas de la Star. Mais, très vite des évé­ne­ments incon­grus l’interpellent car…

Le roman­cier dresse un état des lieux avec la pré­ci­sion d’un his­to­rien. Il donne un por­trait d’Hollywood et d’une par­tie de l’opinion amé­ri­caine en cette année 1941. En Europe, les armées nazies semblent invin­cibles. Roo­se­velt sent le dan­ger et veut enga­ger la lutte, mais il a contre lui l’Ame­rica First, un mou­ve­ment anti­sé­mite et iso­la­tion­niste.

Pour mener son récit, l’auteur retient une femme comme détec­tive pri­vée. Proche de la qua­ran­taine, elle est divor­cée, mère d’un gar­çon qu’elle ne peut pas éle­ver. Elle aime les femmes et les alcools, les alcools et les femmes. Sur les pas de Vicky le lec­teur entre dans les stu­dios, dans les lieux de déci­sions, découvre le fonc­tion­ne­ment de cette indus­trie, le sta­tut des stars, leur recru­te­ment. Il croise des grandes figures de l’époque entre Errol Flynn, Lind­bergh, Jack Hud­son, Louis B. Mayer, le patron de la Metro-Goldwyn-Mayer…

La gale­rie des pro­ta­go­nistes est lar­ge­ment ouverte pour mettre en scène des indi­vi­dus repré­sen­ta­tifs des prin­ci­pales caté­go­ries de la popu­la­tion. Si les vedettes sont pré­sentes, c’est aussi les can­di­dates, les can­di­dats à la gloire, ceux qui œuvrent dans l’ombre. C’est le sort de femmes qui rêvent d’une vie de luxe en regar­dant les revues et leurs articles men­son­gers. Avec le pas­teur Louis Mil­ler et l’Église du Sei­gneur revenu, ce sont les hypo­cri­sies des Évan­gé­listes, les dis­cours mora­li­sa­teurs mais aussi l’attrait de l’argent et le silence de plomb sur leurs écarts.

C’est éga­le­ment le poids du Code Hays qui voit le jour pour contrer les exac­tions de La Légion de la décence. Will H. Hays est un pres­by­té­rien qui ins­taure un cer­tain nombre de recom­man­da­tions morales pour la concep­tion et la réa­li­sa­tion des films. Le roman­cier place en titre de ses cha­pitres ces com­man­de­ments. Mais toutes ces exhor­ta­tions n’empêchent pas la débauche. Il fait dire à une jeune femme : “Des femmes ils en ont tel­le­ment à leur dis­po­si­tion. Nous ne sommes que du bétail pour eux. Ils ne prennent même plus le temps de nous allon­ger, ils nous baisent debout contre le mur.” Cepen­dant, l’héroïne déclare ses convic­tions : “Je suis tou­jours par­ti­sane d’entrer en guerre contre les cons. Alors pen­sez : les nazis !”

Olivier Barde-Cabuçon signe un roman remar­quable pour sa richesse his­to­rique, l’enquête menée par une héroïne aty­pique (en 1941) mais atta­chante, pour son hom­mage aux grands écri­vains de l’époque. Le dénoue­ment peut faire pen­ser à une suite, une suite que l’on ne peut que vive­ment souhaiter.

serge per­raud

Oli­vier Barde-Cabuçon, Hol­ly­wood s’en va en guerre, Folio Poli­cier n° 1018, avril 2024, 416 p. — 9,40 €.