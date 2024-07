Revenir à Maeterlinck

Certaines œuvres connaissent un des­tin étrange et parmi elles, la pièce de Mau­rice Mae­ter­linck, dédi­ca­cée à Octave Mir­beau, Pel­léas et Méli­sande. En effet, bien qu’elle elle fût la matrice de l’opéra de Debussy et d’autres com­po­si­tions musi­cales, elle est presque tom­bée aujourd’hui, dans l’oubli des scènes théâ­trales.

Cette année, le fes­ti­val d’Aix-en-Provence, a pro­posé une nou­velle ver­sion du drame lyrique en cinq actes et douze tableaux, crée en 1902, à l’Opéra-Comique, en repre­nant l’essentiel de la mise en scène de Katie Mit­chell réa­li­sée en 2016.

A la lec­ture du texte ori­gi­nel, on constate que Debussy, mal­gré son conflit avec l’auteur, a inté­gré l’essentiel des répliques de théâtre. Il a cepen­dant pra­ti­qué un cer­tain nombre de cou­pures et sup­pres­sions de scènes dont la toute pre­mière de l’acte 1.

Et jus­te­ment, cette scène ini­tiale, dans la mise en scène de Mit­chell, pose ques­tion. Mae­ter­linck, lui, la situe à la porte du châ­teau, lieu cen­tral du texte qui fonc­tionne un peu à la manière d’une scène d’exposition. Les ser­vantes à l’intérieur (Mit­chell les réduit à deux sou­brettes sévères, muettes, contrô­lant leur maî­tresse) pro­noncent les pre­mières paroles par deux fois : « Ouvrez la porte ! »

Si l’opéra moderne s’est peu à peu défait de l’ouverture orches­trale dans sa construc­tion, le sys­tème dra­ma­tique ici fonc­tionne comme un appel de ce qui peut adve­nir sur le mode du ques­tion­ne­ment, de toutes les incer­ti­tudes poé­tiques de la pièce. Le por­tier, le pre­mier, déclare : Qui est là ? Une ser­vante ajoute : « Il y aura de grands évé­ne­ments ! ».

Il y a comme l’instauration d’une lutte dont le but est de sor­tir. Ce qui est remar­quable dans cette scène ini­tiale, du seuil à fran­chir, c’est l’indécision mar­quée par des points de sus­pen­sion nom­breux et qui le res­te­ront dans toute la pièce. Le texte est un mys­tère fait à lui-même et à ses propres per­son­nages. La scène 1 intro­duit aussi le champ de la lumière et des ombres : le soleil se lève sur la mer. La lumière sera tou­jours au dehors.

Pour la mise en scène de l’opéra, il faut en quelque sorte expé­ri­men­ter plu­sieurs étapes. Tout d’abord, la caco­pho­nie orches­trale des musi­ciens néces­saire pour faire musique puis le noir de la salle et décou­vrir, enfin, le pla­teau divisé en deux cadres ; le pre­mier le plus large repré­sen­tant une chambre à cou­cher et le second plus étroit, une salle de bain-toilettes. Pen­dant un assez long moment, on se pen­se­rait au théâtre en l’absence de toute pré­sence musi­cale.

Une jeune femme en robe de mariée arrive sur scène tri­via­le­ment, elle (Méli­sande) s’installe sur la cuvette des toi­lettes et urine. Les brui­tages miment au plus près le réel. Elle a entre les mains un test de gros­sesse qui lui révèle qu’elle est enceinte. Le thème de la gros­sesse ne sur­git que très tar­di­ve­ment dans le texte de Mae­ter­linck ainsi que la nais­sance d’une petite enfant.

La salle réagit à cette théâ­tra­li­sa­tion fort éloi­gnée du monde du conte ger­ma­nique ou de la poé­sie sym­bo­liste. Elle/ Méli­sande ne chante pas mais elle joue en silence quelque chose que Mae­ter­linck n’aurait pu conce­voir. La scène sui­vante de la pièce nous ins­talle dans une forêt, au bord d’une fon­taine selon la didas­ca­lie tan­dis que la mise en scène de l’opéra, main­tient le décor de la chambre sim­ple­ment agré­menté de feuillage comme si cette dimen­sion presque bour­geoise du théâtre devait per­sis­ter dans l’esthétique et ce, dès la ren­contre de Golaud et Méli­sande ou, plus tard, avec le décor d’une pis­cine vidée qui sert de décor, à la scène 1 de l’acte 2, à la conver­sa­tion de Méli­sande et de Pel­léas et non une « fon­taine dans un parc ».

Le monde fan­tas­ma­go­rique de la pièce, celui des grottes, d’un cor­ri­dor d’un châ­teau sombre et res­sem­blant à une pri­son, celui des sou­ter­rains est une poé­tique renon­çant tout comme la par­ti­tion de Debussy à des codes anciens natu­ra­listes.

Katie Mit­chell a choisi de construire son approche autour d’un rêve, celui de Méli­sande qui, dans la scène 1 de l’acte 1, s’endormirait pour ne se réveiller qu’à la fin du spec­tacle dans la même tenue, sur le même lit qu’au tout début. Etran­ge­ment, le « réel flot­tant » chez Mae­ter­linck est dans sa matière propre et pas un arti­fice exté­rieur. Debussy poé­tise lui aussi au son cris­tal­lin de la harpe, des bois… Chez l’auteur belge, il n’est nul besoin de créer un double de Méli­sande car elle se suf­fit à elle-même. Elle se cherche, se recherche sans cesse. Est-elle encore une enfant , celle qui chante déjà dans la pièce, l’histoire des trois sœurs aveugles (scène 2 acte 3) ? Fille-chevelure, dame à sa tour ! Alors oui, reli­sons Maeterlinck.

marie du crest

Mau­rice Mae­ter­linck, Pel­léas et Méli­sande, Gal­li­mard, folio théâtre, 2020, 230 p. — 6,00 €.

Pel­léas et Méli­sande a été pré­senté au Grand Théâtre de Pro­vence les 9 , 12 , 15 et 17 juillet 2024. Direc­tion musi­cale S Mäkki, mise en scène K Mitchell.