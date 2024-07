Brigitte Simonet, A fleur de Peau

Fée Mor­gane

L’aiguille tourne, se détourne, tombe et remonte. Chaque poème enfile les étoiles., cal­cule la déme­sure don­née, rien devant tout. Un peu der­rière, ou peut-être après. Chaque marge cligne, noir, blanc, noir, blanc. Chaque vers tombe, rampe. C’est un cocon de soie sus­pendu qui balance le vide. Tous les mots ran­gés dans les tiroirs du cœur.

Ils émergent sou­dai­ne­ment. Ils sont venus à la poé­tesse en une bouf­fée poé­tique pour tra­hir l’émotion : « Tout est ques­tion d’atmosphère / La langue s’en balance / Elle va de droite à gauche / De gauche à droite / De haut en bas et de bas en haut ». Fer­mant l’ambre de ses yeux, Bri­gitte Simo­net fait tanière aux mots, elle voyage prise dans le roc de la vie cachée au cœur du blé, cou­chée frô­lant les ombres. Ses cris d’eau creusent par­fois la nuit, s’étendent en quelques mots.

L’auteure ouvre sa peau et se laisse rêver. Cette poé­sie est pour tous même à qui ne pos­sède pas la clé cachée pour la com­prendre. Mais s’y déclenche le réveil de l’émotion sans pas­ser par l’intellect. Que cha­cun s‘émerveille, res­sente. L’auteure a donc pour mis­sion de mul­ti­plier les moments d’émotions intenses qui se vivent et prennent conscience de la beauté par l’éclat de son lan­gage et par l’abondance des images qu’elle offre.

jean-paul gavard-perret

Bri­gitte Simo­net, A fleur de Peau, Edi­tions Les Alpes Vaga­bondes, 2024, 92 p. — 8,00 €.