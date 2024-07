Philippe Halsman, Lampo di genio (exposition)

Charades optiques

Philippe Hals­man a signé entre autres une cen­taine de cou­ver­tures de “Life”. Il y incar­nait l’âme des stars et cette expo­si­tion rétros­pec­tive du Palazzo Reale de Milan pré­sente la vie et l’œuvre de ce pho­to­graphe, vision­naire maître d’une tech­nique sophis­ti­quée, aussi adepte pho­to­gra­phique du col­lage pour sou­li­gner une sorte d’absurde typique du sur­réa­lisme en ses per­for­mances artistiques.

Dans sa photo célèbre “Dali Ato­mi­cus”, l’artiste est repré­senté en train de peindre et de sau­ter là où son ate­lier semble tour­billon­ner. “Lorsque j’ai ren­con­tré Sal­va­dor Dali au début des années 1940, j’ai pu m’étendre dans ce domaine grâce à son approche simi­laire dans ses pein­tures. Notre pre­mière série de pho­tos ensemble a donné nais­sance à une ami­tié entre nous qui a abouti à un flot de pho­to­gra­phies inha­bi­tuelles”, écri­vit Halsman.

Son grand inté­rêt était de cap­ter celles et ceux qu’il rete­nait (d’Einstein à Audrey Hep­burn). “Pour moi, la réponse a tou­jours été l’image qui révèle le plus com­plè­te­ment l’extérieur et l’intérieur du sujet”, disait-il encore. Et dès début des années 1950, il a com­mencé à deman­der à ses sujets de sau­ter vers son appa­reil photo à la fin de la séance.

Ces images sont deve­nues une par­tie impor­tante de son style dans un jeu visuel entre le pho­to­graphe, le sujet et le spec­ta­teur afin de sou­le­ver le voile du masque public pour péné­trer une autre sur­face. Mais, de plus, ses pho­to­mon­tages, repor­tages, publi­ci­tés sug­gèrent humour et cha­rades optiques.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Hals­man, Lampo di genio, Palazzo Reale, Milan, jusqu’au 1er sep­tembre 2024.