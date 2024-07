Alain Marc, Cette Sorte d’évidence poésie & notes

Restric­tions

Alain Marc écrit des poé­sies (courtes) accom­pa­gnées de notes dans des recueils qu’il recom­pose et publie par­fois bien des années après. Alain Marc écrit aussi des poèmes (longs) qu’il a qua­li­fié de “à dire, à crier et à mur­mu­rer”, inté­grés en plu­sieurs cycles. Il lit et per­forme sa poé­sie et ses récits en public avec dif­fé­rents artistes.

L’idée de son der­nier recueil de poé­sies et notes est par­tie du vision­nage d’un repor­tage sur Henri Dutilleux. « J’ai sou­dain réa­lisé qu’une évi­dence pou­vait être poé­tique », écrit-il. Ce recueil est divisé en deux par­ties : la pre­mière plus axée sur le regard et la deuxième sur des consi­dé­ra­tions méta­phy­siques sur l’univers, la vitesse, la matière, etc. Le tout est accom­pa­gné d’un tra­vail pho­to­gra­phique de Patrice Masson.

C’est un long tra­vail, ce qui explique l’extrême len­teur à par­tir du seul réel. Afin de le voir enfin. Il ne faut donc pas faire abso­lu­ment poé­tique par mimé­tisme de l’acquis, de l’histoire et des habi­tudes lit­té­raires qui ont pré­cédé. “Le poé­tique, si l’écriture est là, vient après. », écrit Alain Marc. Et toute “illu­mi­na­tion” pro­cure une idée poé­tique en ôtant ce qui ne sert pas, n’apporte rien d’autre du des­sus, du déjà dit déjà pensé.

Par les mots, “le sque­lette, seul doit res­ter : l’épure. », ajoute-t-il dans l’évidence bai­gnée au sein de l’univers musi­cal d’Henri Dutilleux qui l’inspire. Il atteint par lui l’exaltation et la magie. C’est là fuir pour pri­vi­lé­gier la légè­reté vraie.

jean-paul gavard-perret

Alain Marc, Cette Sorte d’évidence — poé­sie & notes, images Patrice Mas­son, Edi­tions Tar­mac, Nancy, 2024, 76 p. — 18,00 €.