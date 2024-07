Christina Mariani, Sacred Soil

De soie

Née à Monza en 1982, Cris­tina Mariani, diplô­mée en art et design à la NABA de Milan, a com­mencé à expé­ri­men­ter avec des fibres tex­tiles et des maté­riaux flexibles. Elle a tra­vaillé pen­dant quelques années en tant que gra­phiste et web­de­si­gner jusqu’à ce qu’elle découvre le tis­sage et décide de se consa­crer défi­ni­ti­ve­ment à cette forme d’art.

Dans ses œuvres, elle recherche la fusion entre l’esthétique numé­rique et les don­nées scien­ti­fiques avec l’art ancien, rituel et lent comme le tis­sage manuel. Les don­nées scien­ti­fiques (spec­tro­gramme sonore, lames minces de roches, chro­ma­to­graphes du sol) sont trans­po­sées dans la matière tex­tile, per­dant sa fonc­tion, sa pré­ci­sion et son exac­ti­tude, deve­nant un élé­ment mou et flexible.

En 2018, elle a obtenu une bourse pour le Mas­ter en créa­tion tex­tile de tis­sus d’art à l’Académie des beaux-arts de Flo­rence et à la Fon­da­zione Arte della Seta Lisio où elle a exploré la culture tex­tile sous tous ses aspects, de l’artisanat à la pla­ni­fi­ca­tion tech­nique en pas­sant par l’art et l’anthropologie.

Depuis 2019, elle col­la­bore avec des mai­sons de cou­ture et des bureaux de style pour la créa­tion de tis­sus uniques ou en série limi­tée. Ins­piré par le kake­mono japo­nais, Sacred Soil désigne des pièces tex­tiles (en coton, soie, papier de lichen fait à la main, fibres de bois) qui célèbrent un espace sacré à tra­vers un acte contemplatif

jean-paul gavard-perret

Chris­tina Mariani, Sacred Soil, Gal­le­ria La Fon­de­ria, Flo­rence, 2024.