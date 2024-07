Sophie Patry & Jean-Michel Maubert, Fragmentations — d’un corps

Eloge du secret

Nue, la pho­to­graphe Sophie Patry s’efface ou plu­tôt se laisse glis­ser et se retient en des pans qui des­sinent un bar­rage. Le voyeur apprend à attendre ce qui ne vien­dra jamais. Une lampe est allu­mée dans une chambre mas il dor­mira à la belle étoile sans souci de savoir qui il est, où il va (sachant d’ailleurs la fin de tout voyage).

Le poète Jean-Michel Mau­bert crée ce qui est une rhap­so­die avant d’être un cal­cul. Il bou­le­verse l’œil, donne la beauté sans visage. Il res­tera sa page déro­bée. La lumière est rame­née sur le corps et ce qui le recouvre appelle à la vadrouille.

Mais la femme n’est plus l’esclave du fan­tasme. Sa « danse » fixe ses frag­ments jusqu’à une fron­tière infran­chis­sable. Un tel échange ignore en consé­quence l’outrance ou l’illusion. Et si la pho­to­graphe recule ses seuils de fran­chis­se­ment, l’écriture la rejoint et scelle un des­tin.

La femme est nue comme un ciel entre hier et demain dans sa cho­ré­gra­phie immo­bile et mutique. Demeure la gra­vité de l’écriture : c’est une manière de se perdre ou de tout livrer comme la vie la plus brute, inattendue.

jean-paul gavard-perret

Sophie Patry et Jean-Michel Mau­bert, Frag­men­ta­tions — d’un corps, Edi­tions LPB, 2024,72 p. — 15,00 €.