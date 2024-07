Pat Mills & Olivier Ledroit, Requiem — t.12 : “La chute de Dracula”

Une série gothique deve­nue culte…

Cela fai­sait plus de onze ans que cette série était en panne. L’absence de nou­veau­tés était com­pen­sée par des réédi­tions, mais l’histoire res­tait inache­vée.

Tout com­mence sur le front russe, en 1944, quand Hein­rich, un jeune sol­dat, est mor­tel­le­ment blessé. Il se retrouve sur Résur­rec­tion, un monde où tout est inversé et devient Requiem, un Chevalier-vampire.

Dans le Ber­lin de l’ère Dra­cula, Otto et Requiem se font face, épée en main. Otto tente de convaincre son vis-à-vis d’être amis et pro­pose, pour scel­ler l’accord, une pinte de sang de Rebecca. Devant le refus de Requiem, il prend la jeune femme comme bou­clier mais celui-ci trans­perce les deux corps, libé­rant ainsi celle qu’il aime de la malé­dic­tion.

Il retrouve Black Sab­bat que lui indique que Dra­cula, son ennemi juré, est retourné en Dra­co­nie après un duel épique contre Ruthra, le suze­rain de Dys­to­pie. Requiem décide de se rendre en Dra­co­nie pour un com­bat final. Là, le comte orga­nise le grand ban­quet de la Vic­toire pour ses chevaliers-vampires.

En che­min, Requiem est arrêté par des femmes du harem des vierges de Dra­cula qui le charment pen­dant que, sur place, les conspi­ra­teurs l’attendent avec impa­tience.

Mais Dra­cula, qui sait qu’on veut le détruire, cherche le ou les traîtres et…

Ce tome 12 met en place tous les élé­ments qui vont ame­ner à une conclu­sion en apo­théose dans le pro­chain et der­nier opus. Dans cette série de Dark fan­tasy encore plus débri­dée, Pat Mills mobi­lise tous les dis­po­si­tifs et tous les per­son­nages sul­fu­reux de la Grande His­toire mon­diale. Il use des conte­nus, des pos­tu­lats, des théo­ries des reli­gions et des croyances popu­laires. L’enfer est omni­pré­sent et le thème des vam­pires sert de colonne ver­té­brale au récit. Mais, der­rière toute cette machi­ne­rie éso­té­rique, dia­bo­lique, sata­nique, on trouve l’idée toute simple du fils qui tue le père.

Pat Mills, dans ce récit épique et gothique, anime et fait défi­ler les pires engeances humaines et de fic­tion dans un mael­strom de com­bats, de riva­li­tés, de com­plots, de face à face ten­dus ou la haine est le seul moteur.

Pour mettre en images un tel uni­vers le choix était très res­treint. Un auteur s’imposait : Oli­vier Ledroit. Celui-ci comp­tait déjà trois séries bien attrac­tives à son actif. Mais, avec Requiem, il pro­pose un défer­le­ment de planches toutes plus rem­plies les unes que les autres. Avec lui, les fonds des vignettes ne sont jamais vides, ils sont com­po­sés de mille déco­ra­tions toutes inven­tives, l’auteur fai­sant preuve d’une ima­gi­na­tion plus que fer­tile. S’il des­sine des per­son­nages humains, des visages très recon­nais­sables, il donne dans la déme­sure pour ses pro­ta­go­nistes huma­noïdes et ani­ma­liers. Les cos­tumes et acces­soires sont d’une richesse peu com­mune et ses vues pano­ra­miques sont pro­di­gieuses. Il faut pas­ser beau­coup de temps sur chaque planche pour en appré­cier la den­sité et la luxu­riance, d’autant que vous trou­ve­rez des doubles-pages.

Si la cou­leur rouge est pré­do­mi­nante, n’est-ce pas nor­mal dans un uni­vers de vam­pires ? Chaque album est ainsi recon­nais­sable par une cou­leur spé­ci­fique et, pour ce tome, il s’agit du jaune.

Ce tome 12, d’un incroyable foi­son­ne­ment gra­phique fait attendre l’ultime album avec impa­tience. Mais ce n’est pas un des­sin de Manga et donc, il faut s’armer de patience.

serge per­raud

Pat Mills (scé­na­rio) & Oli­vier Ledroit (des­sins et cou­leurs), Requiem — t.12 : La chute de Dra­cula, Glé­nat, coll. “24x32”, mai 2024, 80 p. — 16,95 €.