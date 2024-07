Astuces

Cathy Jurado rap­pelle en pré­am­bule que, dans le roman Bart­leby de Mel­ville, son héros répond à chaque demande une for­mule récurrente : « Je préférerais ne pas ». Est-ce désor­mais l’obsession d’une théo­ri­cienne cynique ?

C’est sur­tout l’histoire de contrastes qui éructe le monde et ses ratages en ces textes qui deviennent des fleurs sau­vages. Pen­ser à uti­li­ser une telle for­mule magique fait de Cathy Jurado une Diane chas­se­resse : les vicis­si­tudes du monde sont bonnes pour ses fleurs et sa colère.

Leurs éclats para­doxa­le­ment nous bercent d’un “Tiens, prends ça”. A nous de domp­ter tout ce qui se peut. De ses orages pas­sa­gers, chaque lec­trice ou lec­teur essuie déli­ca­te­ment quelques pétales du bout du doigt.

jean-paul gavard-perret

Cathy Jurado, J’aimerais mieux pas, Edi­tions Gros Textes, Fon­fou­rane, 2024, 46 p. — 7,00 €.