Yannick Haenel, Pierre Bonnard. Le feu des solitudes charnelles

Feux du désir

Dans ce récit de Hae­nel, les femmes de Bon­nard n’attendent per­sonne. Pas ques­tion de se lais­ser faire par ceux qui vou­draient leur ouvrir le cœur et leur faire la peau. Elles ne leur donnent jamais la clé de leur secret. Indif­fé­rentes mais char­meuses, elles res­tent sur la foi de rêves trop beaux pour être vrais. De leurs hanches, leur poi­trine ou leur tronc coulent des myriades d’images. Res­tent les longues par­ti­tions des allées de leurs jambes. D’invisibles cou­rants les relient en face de soi et hors de soi.

Bonnard les sai­sit en frag­ments. Il sou­ligne l’éveil par les volup­tés qu’elle sus­cite dans des cla­po­tis de nacre qui creusent une pro­fonde entaille de noir. Dans la célé­bra­tion des jeux de plis ou d’arabesques, les épures et ana­co­luthes sont enfin récon­ci­liées. Elles créent une inson­dable pro­fon­deur de vie par effet de sur­face. Sor­tant du cadre tout en y demeu­rant, les femmes semblent en sus­pen­sion à la fois dans le ciel mais aussi dans le jeu qu’elles induisent entre le vu et le caché, la vérité et mensonge.

Yannick Hae­nel nous plonge dans la sol­li­ci­ta­tion invin­cible de telles femmes. Pierre Bon­nard s’est immergé quo­ti­dien­ne­ment dans leurs cou­leurs, contem­plant et créant d’un œil altéré la vibra­tion salu­taire de leurs tons, leur soif, leur liberté entê­tante. Elles étincellent.

jean-paul gavard-perret

Yan­nick Hae­nel, Pierre Bon­nard. Le feu des soli­tudes char­nelles, L’atelier contem­po­rain, Stras­bourg, 2024, 48 p. — 8,00 €.