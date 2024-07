Louise Chennevière, Pour Britney (Rentrée littéraire 2024)

Incan­des­cence

« Petite fille, il n’y avait pas d’autre des­tin pour moi que de deve­nir Brit­ney », écrit Louise Chen­ne­vière. Et d’ajouter : « Plus tard elle a incarné le sym­bole de tout ce que je mépri­sais de la fémi­nité. À l’âge de trente ans, j’ouvre ses Mémoires, et ce que je découvre me glace : un des­tin fémi­nin rejoué sous tous les soleils et qu’elle allait incar­ner de façon paroxys­tique. La jeune femme brû­lée sur l’autel de sa gloire ». Il est vrai qu’une telle icône fas­cine. D’où d’abord cet hom­mage à l’adulée avant de la congé­dier pour se construire et mépri­ser le sujet ou objet préa­la­ble­ment adoré

D’autant que cette his­toire a résonné chez l’auteure avec le des­tin de Nelly Arcan (qui a publié Pute au Seuil en 2001 et s’est sui­ci­dée en 2009) dont elle venait de décou­vrir “l’écriture incan­des­cente” et un des esprits les plus puis­sants qu’elle ait jamais ren­con­trés mais qui eut le mal­heur de s’incarner dans un corps de femme qui fut sa propre pri­son.

Le livre crée un rap­port entre les des­tins de ces deux femmes. Cha­cun d’eux aurait dû deve­nir leur triomphe et apo­gée mais elles furent broyées dans leur enfer­me­ment (pater­nel pour Brit­ney Spears) alors qu’elles avaient l’audace de se pen­ser libres et sauvages.

Ces deux femmes deviennent ainsi des com­plices mal­gré elles et aussi et sur­tout les deux modèles de l’auteure. Celle-ci invente un texte de répa­ra­tion sur­tout eu égard à Nelly Arcam qui vou­lait deve­nir une femme capable de s’affranchir de toute contrainte. Brit­ney reste pour elle une figure idéa­liste et mor­ti­fère que les hommes n’ont eu de cesse de tra­quer jusqu’à sa perte.

Louise Chen­ne­vière crée un superbe assem­blage hété­ro­clite a priori, mais qui conserve la pré­oc­cu­pa­tion majeure de l’aboutissement entre expé­ri­men­ta­tions et vies insé­rées dans son uni­vers le plus fami­lier. Par l’épreuve de cette inti­mité, l’auteure passe au crible un résul­tat de deux uni­vers sur­char­gés aux­quels il était impos­sible de résister.

jean-paul gavard-perret

Louise Chen­ne­vière, Pour Brit­ney, P.O.L édi­teur, Paris, sep­tembre 2024, 144 p. — 15,00 €.