Jean-Luc Istin & Marco Itri, fantasy — t.02 : “Le Croque-mort l’Elfe et le Marshal”

Quand la jus­tice se rend en plomb…

Isha, une cha­mane de la tribu des Sho­sho­nis, retrouve son vil­lage dévasté, tous les habi­tants, dont sa fille et sa famille, mas­sa­crés. Après avoir fait le néces­saire pour les cadavres, elle entre­prend de ven­ger ces morts. Appro­chant un totem, elle voit la tue­rie, iden­ti­fie les assas­sins. Mais si elle sait retrou­ver leur piste, elle ne peut, seule, les affron­ter. Elle inter­roge alors les esprits qui lui dési­gnent l’entité qui pourra l’aider, le Wen­digo.

Paral­lè­le­ment, le mar­shal Dou­glas Reeves est sur la piste d’un gang­ster du genre pois­seux dont le der­nier exploit est le mas­sacre des membres d’un convoi, au Nebraska. Or, celui-ci a été blessé et a trouvé refuge chez un méde­cin. Depuis une col­line proche, Dou­glas assiste au meurtre du soi­gnant par sa maî­tresse, la belle Shani, et puis à celui de son client qu’elle exé­cute, sans perdre de temps, pour s’approprier le tré­sor du convoi.

Alors, par reflexe, Dou­glas tue la femme quand un croque-mort gobe­lin se maté­ria­lise à ses côtés.

Et Isha pour­suit sa quête, char­geant un cadavre de retrou­ver le Wen­digo, une entité qui habite…

Ce second volume, sur les cinq pré­vus, fait la part belle à ces races elfiques, à ces repré­sen­tants de races peu­plant les uni­vers de fan­tasy. Dans ce Far West alter­na­tif, ces races, à l’image des Amé­rin­diens, sont les pre­mières à occu­per ces ter­ri­toires. Le scé­na­riste rejoue la conquête de l’Ouest, à leur détri­ment, par les hordes abo­mi­nables blanches. Le rem­pla­ce­ment d’humains par ces peuples aux pou­voirs éton­nants offre au scé­na­riste des pos­si­bi­li­tés magni­fiques d’intrigues mus­clées — comme c’est le cas dans le pré­sent album.

Entre cette femme à l’allure tou­jours jeune mais qui a plus de mille ans, et ce mar­shal aux prises de posi­tion déto­nantes, les liens se forgent pour atteindre l’objectif. Le plomb vole sans cesse et fait mouche.

Avec un réci­ta­tif tru­cu­lent, à l’humour cor­ro­sif, aux expres­sions ima­gées et aux sen­tences bien sen­ties, Jean-Luc Istin décrit un contexte ori­gi­nal.

Le des­sin de Marco Itri fait mer­veille, que ce soit pour la repré­sen­ta­tion des per­son­nages ou celle des décors. Avec l’aide d’un colo­riste de talent comme Oli­vier Héban, ils pro­posent des vues magni­fiques de vil­lages, des pay­sages gran­dioses. Le souci du détail pour les acces­soires, les vête­ments donne des planches si plai­santes qu’on s’y attarde tra­quant la moindre particularité.

Un second tome qui se découvre avec grand plai­sir pour suivre cette quête de ven­geance, la gale­rie des pro­ta­go­nistes bien sin­gu­liers et le gra­phisme séduisant.

serge per­raud

Jean-Luc Istin (scé­na­rio), Marco Itri (des­sin) & Oli­vier Héban (cou­leurs), West fan­tasy — t.02 : Le Croque-mort l’Elfe et le Mar­shal, Oxy­more Édi­tions, juin 2024, 64 p. — 15,95 €.