Adriano Spatola, Vers une poésie totale

Trous dans l’eau

Adriano Spa­tola (1941 – 1988) fut une figure de proue des poètes les plus impor­tants des avant-gardes poé­tiques de la seconde moi­tié du XXe siècle. Apparu dans le groupe des «Novis­simi » puis du groupe 63, il a joué un rôle dans la moder­nité poé­tique ita­lienne de l’après-guerre. Il marque son goût pour les poé­tiques expé­ri­men­tales (visuelles, concrètes, sonores, per­for­ma­tives, etc.) et crée la revue, Tam tam, puis Bao­bab (cas­settes consa­crées à la poé­sie sonore). Par ses divers tra­vaux, il a laissé une œuvre poé­tique et théo­rique large.

Cet ouvrage publié en 1993 par Via Vale­riano est un docu­men­taire et un mani­feste pour défendre le rôle majeur de la poé­sie, qui a bou­le­versé le champ de l’art contem­po­rain. Pour l’auteur, le terme de poé­sie se trans­forma en une infi­nité de caté­go­ries. Il rap­pelle ici une relec­ture magis­trale d’œuvres dont les axes majeurs furent tra­cés et ce, bien plus par Mal­larmé que par les avant-gardes (Dada, Futu­risme, Constructivisme).

De là naquit une « aire com­mune » et une uto­pie matrice de ce que Spa­tola nomma “Poé­sie totale”. Existe là une mine d’informations impor­tante qui était cen­sée com­bler tout retard . L’ensemble reste aujourd’hui dis­cu­table eu égard à cette manière concrète, com­plète mais trop mul­tiple en une telle coa­li­tion four­millante. Certes ‚Spa­tola veut se rap­pro­cher d’une œuvre d’art totale mais ses élé­ments divers partent en tous sens entre théo­ries et poèmes très divers (cal­li­gra­phies et pho­to­gra­phies comprises).

“Poésie totale” fut un terme ambi­tieux mais il reste un pano­rama approxi­ma­tif dont l’objet était de pro­po­ser un pro­jet social, voire socié­tal, qui déploie les enjeux et le pou­voir de la réper­cus­sion de la poé­sie sur l’évolution de la société. De tout cela reste une puis­sance qui se vou­lait vive mais qui a reculé après quelques dizaine d’années. Rendre l’art à la vie et au quo­ti­dien dans une pers­pec­tive poli­tique et maté­ria­liste fut une vue de l’esprit plus pré­ten­tieuse qu’effective ou même pas affective.

jean-paul gavard-perret

Adriano Spa­tola, Vers une poé­sie totale, intro­duc­tion par Laurent Cau­wet. tra­duit de l’italien et pré­senté par Phi­lippe Cas­tel­lin, Les presses du réel, Coll. Al Dante, 2023, 280 p. — 30,00 €.