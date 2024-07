Marc-Emile Thinez, Exercices à trous

Creux-ation

En poé­sie, tout exer­cice à trous (fût-ce celui dit Madame– entre autres le plus beau des jouets, mais ne nous y trom­pons pas) n’est pas simple. Il a en lui tant de vide qu’il s’agit moins de le rem­plir que d’en créer des atours.

Bref, entre le vide et le plein existe quelque chose de fédé­ra­teur. Thi­nez grâce à ses nomi­na­tions et ses défi­ni­tions, trouve plu­sieurs trous à son sac, his­toire de filer ou faire défi­ler moins vides et blancs que mythes ou allé­go­ries de divers genres.

En de tels trous, la pen­sée de Thi­nez s’enfonce ou s’emboîte non sans humour. Mais “trou be or not trou be” reste sa ques­tion. Des trous sœurs, il vêt comme le cinéaste Guy Mad­din ses “trous dans la tête” d’une joie com­mu­ni­cante.

Le poète cultive ainsi son jar­din (et le nôtre) de trous où tout “trou-dit” (Beckett) donne le tour­nis. Vide ou plein (de cela ou ceci) offre des havres de paix et un appren­tis­sage de la sagesse.

C’est d’ailleurs une des qua­li­tés d’un auteur qui ne se paie jamais de mots. Il éli­mine les cir­con­vo­lu­tions méta­pho­riques en détours jusqu’à un “trou du Q” dans un tel lieu où le centre est par­tout, la cir­con­fé­rence nulle part.

Mais entre marges et dedans, quelque chose avance, se pré­cise : le livre est à l’image de la vie, il est plein de trous pour y sau­ter sans réserve avant de nous réser­ver ce qui sera un jour, sans doute et pour tous, le dernier.

jean-paul gavard-perret

Marc-Emile Thi­nez, Exer­cices à trous, Louise Bottu, Mugnon, juillet 2024, 90 p. — 13,00 €.