Memorials, Watersides

Après Women Against The Bomb et Tramps !, une tour­née euro­péenne avec Ste­reo­lab et une nou­velle com­mande musi­cale du Centre Pom­pi­dou à Paris, Memo­rials (Verity et Mat­thew) crée des voyages cos­miques entre le rock psy­ché­dé­lique, le folk loin­tain et l’électronique ana­lo­gique sau­vage.

Occu­pés à tra­vailler simul­ta­né­ment sur trois com­mandes de bandes ori­gi­nales de films, ils ont com­mencé à écrire de nou­velles musiques en s’inspirant de l’idée des tobog­gans aqua­tiques comme mémoire et concept décou­vert sur une affiche qui annon­çait « Susan Son­tag, Memo­rial Waters­lide ».Suite à une invi­ta­tion sur­prise à inter­pré­ter l’une de leurs par­ti­tions en direct lors d’une pro­jec­tion de film à Paris, ils ont rapi­de­ment décidé de pendre le nom de « Memorials ».

Les tobog­gans aqua­tiques se sont ras­sem­blés en arrière-plan. Un ensemble d’ambiances et de sons en spi­rale conti­nue façon­nés par le duo deviennent une suite de chan­sons pop expé­ri­men­tales d’une grande variété tout en conser­vant une ligne géné­rale.

Entiè­re­ment pro­duit par les deux musi­ciens dans leur propre stu­dio, le son du disque a été ins­piré par les expé­riences de bandes « reel-to-reel » d’abord jouées sur scène lorsqu’ils com­men­çaient à déve­lop­per leurs enre­gis­tre­ments mul­ti­couches pour des per­for­mances live en duo.

Multi-instrumentistes, ils sont maîtres dans l’art de cana­li­ser leur son pour des spec­tacles live, jon­glant avec des ins­tru­ments. Les chan­sons de l’album sont mélo­dieuses et per­mettent des voyages sans fin — ponc­tués de bruits sur­pre­nants, de pauses impré­vi­sibles et d’accélérations inat­ten­dues. Les Memo­rials créent ainsi un son pop pano­ra­mique, mélange du fami­lier et l’étrange, comme d’un pré­sent voilé et d’un passé rêvé au sein d’une atmo­sphère tour­billon­nante.

L’opus devient une pop sur­réa­liste intem­po­relle et actuelle, entre chan­sons clas­siques et pres­ta­tions avant-gardistes.

jean-paul gavard-perret

