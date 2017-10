Edouard Onslow — Un peintre en Auvergne au XIXe siècle

Ce très beau livre a été édité à l’occasion du cen­te­naire de la mort de l’artiste, en 2004 — anni­ver­saire salué par une expo­si­tion impor­tante, au Musée de la Haute Auvergne à Saint-Flour, dont le com­mis­sa­riat était assuré par Jean-Jacques Le Moan. On notera au pas­sage que ce peintre n’aura, en tout, béné­fi­cié que de trois grandes rétros­pec­tives : 1955, 1987, et 2004.

La famille d’Edouard Ons­low (1830–1904) émigre d’Angleterre en Auvergne, à la fin du XVIIe siècle. Son éta­blis­se­ment en France relève d’un trou­blant scan­dale — pour l’époque — lié aux mœurs du grand-père : une aven­ture sen­ti­men­tale “contre nature”.

Ins­tallé à Clermont-Ferrand, cet homme épouse alors Marie-Rosalie de Bour­deilles de Cou­zances, famille de Bran­tôme et fonde la branche fran­çaise des Ons­low. Edouard Ons­low, le peintre, est le neveu du com­po­si­teur Georges Ons­low (1785–1853), dont l’œuvre musi­cale riche, lui valut d’être salué comme le Bee­tho­ven fran­çais. Consi­déré comme le meilleur com­po­si­teur de musique de chambre, il eut un rôle majeur dans l’histoire de la musique fran­çaise à l’époque roman­tique. La ten­dance artis­tique va se confir­mer à tra­vers le par­cours d’Edouard.

La famille, très catho­lique, vit pen­dant plu­sieurs géné­ra­tions au cœur de la cam­pagne auver­gnate, dans la val­lée de Blesles, autour de son abbaye, près de Saint-Flour. Rat­ta­chés à ce mode de vie rus­tique, aux rela­tions par­ti­cu­lières entre gens de la cam­pagne, où le temps semble s’appesantir sur les êtres, les Ons­low vont s’intégrer à la popu­la­tion locale, voire se consi­dé­rer comme Auver­gnats.

Lorsqu’il a 4 ans, son père dis­pa­raît et le jeune Edouard s’attache de manière fusion­nelle aux femmes qui l’entourent (sa mère, sa grand-mère et plus tard sa sœur Gabrielle chez qui il vivra et de qui il res­tera tou­jours très proche).

En 1850, à l’école des Beaux-Arts de Paris, il fré­quente les ate­liers d’artistes, cherche sa voie, entre roman­tisme et néo-classicisme, Dela­croix ou Ingres ?..

Son pro­fes­seur, Léon Cogniet (1794/1880), peintre renommé à l’influence non négli­geable, déve­loppe chez le jeune Ons­low le goût pour les maîtres fla­mands du XVIIe siècle, comme Brou­wer, peintre pré­féré de Rubens. Leurs scènes de genre ou inti­mistes, leurs illus­tra­tions de la vie quo­ti­dienne ou d’intérieurs résonnent très for­te­ment en lui.

L’ins­pi­ra­tion d’Onslow s’ancre dans la trans­crip­tion de la vie auver­gnate sous tous ses aspects. Une invi­ta­tion à la vie fami­liale dans une atmo­sphère éthé­rée, tel un éden. L’ensemble est porté par un tra­vail pic­tu­ral sur la lumière abso­lu­ment fas­ci­nant. Chaque tableau dis­tille une lumi­no­sité sin­gu­lière, inté­rieure, ou révé­lée (fenêtre, brillance, reflets…) mais sou­vent irréelle. Le tableau illu­mine en lui-même. C’est tout l’art d’Onslow : la révé­la­tion d’une forme de clarté, par­fois spi­ri­tuelle. Elle est por­tée en avant du tableau et de son contenu. Elle tient l’ensemble.

Malgré cela, l’artiste ne peut s’extraire d’une forme de mélan­co­lie, qu’il dévoi­lera mal­gré lui dans sa pein­ture, à tra­vers les lumières franches ou voi­lées des pay­sages. Elle s’incarne chez les ouvriers des petits métiers qu’il décrit, dans les vues pano­ra­miques qu’une pers­pec­tive loin­taine rend infi­nies, ou dans l’évocation de scènes mater­nelles.

Toutes les femmes de ses pein­tures sont des femmes-mères ; sym­boles d’une famille unie, pro­tec­trice, aimante et sou­dée, telle qu’il l’a vécue enfant mais qu’il n’a jamais retrou­vée dans sa vie adulte. C’est une Auvergne idéa­li­sée qui naît des effleu­re­ments d’un homme affecté, en proie à une dépres­sion lan­ci­nante. Dans ce fris­son dévoilé d’un désir enfoui, d’un tour­ment non consolé, d’une meur­tris­sure ayant fêlé le cœur de l’homme, Ons­low peint l’absence d’affection par­ta­gée.

L’artiste repré­sente éga­le­ment de nom­breuses scènes reli­gieuses. Ons­low a aussi été un peintre du sacré — un cha­pitre en par­ti­cu­lier du livre relève l’importance de cet aspect.

Il est, sur­tout, le peintre dont le far­deau de soli­tude trans­pa­raît dans les toiles mal­gré la fer­veur expo­sée de ses per­son­nages. Les toiles aux aspects enjoués, exa­gé­ré­ment idyl­liques, résonnent d’un cha­grin sans nom. Lumière étrange, lumi­no­sité blême, mais aussi clarté obs­cure des vues sur les val­lées désertes et ver­doyantes, éclai­rées de rayons sur­na­tu­rels.

Ses der­nières années de vie sont celles de la déchéance. La fer­veur catho­lique le tient et il se réfu­gie dans la prière après divers évé­ne­ments tra­giques (décès de ses mère, sœur et neveux ). Il mourra seul, rongé par les rhu­ma­tismes et presque aveugle.

L’ouvrage est proche du cata­logue rai­sonné tant l’iconographie est riche.

Après une phase intro­duc­tive d’une tren­taine de pages évo­quant l’historique de la famille Ons­low, son éta­blis­se­ment et sa pré­sence dans la ville de Saint-Flour, s’en suivent deux études sur le rôle des ani­maux domes­tiques dans l’œuvre de l’artiste. Puis, une ana­lyse fine concerne la qua­lité eth­no­gra­phique du tra­vail pic­tu­ral d’Onslow : “Mythes et réa­li­tés du monde pay­san”. Une étude sur les vête­ments et les pay­sans révèle l’extraordinaire atten­tion de l’artiste pour ses contem­po­rains (dif­fé­rentes formes de coiffes d’un bourg à l’autre…). Lorsque le lec­teur découvre la pré­sen­ta­tion des tableaux Les lavan­dières de Saint-Flour et Saint-Flour : la foire au fau­bourg, ce sont les chants de ces lavan­dières et le brou­haha de la foule au cœur de la foire qu’il per­çoit.

Enfin, l’étude de quatre œuvres, dont Scène de bour­rée et joueur de cor­ne­muse, consa­crée “œuvre majeure” de l’artiste, ter­mine l’enchantement de la lec­ture de cet ouvrage à consi­dé­rer comme l’équivalent d’un docu­men­taire filmé d’une explo­ra­tion dans le pays auver­gnat au XIXe siècle. Un ouvrage d’ethnologie.

Le cata­logue pro­pre­ment dit forme les deux der­niers tiers du livre (pp. 67 à 142). Il donne à voir un ensemble de toiles à carac­tère reli­gieux (por­traits de saints, vierges, Christ) dont une magni­fique série sur le che­min de croix. Mais aussi de nom­breux por­traits d’ecclésiastiques de haut rang, de notables, d’hommes et de femmes connus ou non de l’artiste, des per­son­nages du monde pay­san (Les col­por­teurs, La che­vrière, La conteuse au fuseau, La demande en mariage, Famille de van­niers, Femme ber­çant son enfant, Le jeune apprenti, L’aumône), des scènes diverses (Scène cham­pêtre autour d’un joueur de flûte, Le ban­quet de famille, Scène de danse dans la cour d’une ferme), des pay­sages (Pay­sages avec trou­peau de vaches, Pay­sage ima­gi­naire, Pay­sage d’automne, Pay­sage lacustre, Pay­sage ita­lien), de la pein­ture d’histoire (Annonce à Louis XVI de son départ pour l’échafaud), révé­lant un artiste trop peu connu.

En fin d’ouvrage, une revue de des­sins (fusain et mine de plomb, sur papier Ingres, san­guine, dont cer­tains avec rehauts de craie blanche), études pour tableaux à venir (Homme assis de dos, étude d’une jeune femme endor­mie, étude de bras, Étude d’un homme appuyé sur des béquilles, Etude d’un homme atta­blé) ou bien des études d’œuvres déjà aper­çues dans l’ouvrage, ter­minent l’exploration du par­cours artis­tique d’un artiste émouvant.

Une photo d’Edouard Ons­low, prise en 1898, est visible sur la qua­trième de cou­ver­ture. Elle est unique. L’homme est dans son ate­lier, assis face à un por­trait de femme.

Il attend… Non, il n’attend plus. Plus rien.

pas­cale orellana