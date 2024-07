Chiara Lecca, Sensorama (exposition)

Rêve éveillé

Chiara Lecca est une brillan­tis­sime artiste capable de jouer avec tout. Elle peut cho­quer avec cer­tains objets (sex-toys), ani­maux morts (mais au corps lui­sant) mais sur­tout avec les fleurs qui abordent un thème vision­naire mais en le liant à un espace noc­turne pour ajou­ter une dimen­sion oni­rique.

De toute façon, avec ces œuvres les voyeurs deviennent abon­nés aux yeux ouverts dans les signi­fi­ca­tions les plus diverses. Chiara Lecca crée donc une dyna­mique et une sen­si­bi­lité en un uni­vers de l’illusion. Cette der­nière com­merce avec un monde plau­sible, si bien que par­fois nous sommes pro­jeté jusqu’en des dis­po­si­tifs uti­li­sés dans les musées d’histoire naturelle.

L’artiste nous offre tant de tra­ver­sées. de reprises en reprises. Elle pro­pose des mor­pho­lo­gies qui ne reviennent plus à for­cé­ment don­ner du res­sem­blant mais à atteindre une essen­tia­lité avec plus de gra­vité qu’un humour (sou­vent facile étant donné la matière de base des objets de repré­sen­ta­tion).

L’art est donc un exer­cice de patience. Il repose tou­jours sur un maxi­mum d’exactitude docu­men­taire mais le « por­trait » s’en écarte pour deve­nir pro­jec­tion men­tale d’émotions et vision sans pour autant de fétichisme.

Le tra­vail de l’imaginaire devient une légende libre, une his­toire déga­gée de ce qui l’entoure. Le résul­tat est trou­blant, émou­vant, riche, actif. Il est aussi humble et res­semble par­fois et volon­tai­re­ment à un pro­jet inachevé. C’est le lieu du «peu» : mais où se sai­sit une vérité en per­pé­tuel mou­ve­ment. Reste visible une inter­ro­ga­tion loin d’une simple psy­cho­lo­gi­sa­tion de l’image. Chaque pré­sence sur­nage, muette, dis­tante, grave. Elle se dérobe soit par déca­drage ou par absence de volonté d’exprimer une intériorité.

jean-paul gavard-perret

Chiara Lecca, Sen­so­rama, Gal­le­ria Fuma­galli de Milan à l’exposition col­lec­tive Dio­rama, du 5 juillet au 10 novembre 2024.