Elio Pagliarani, Carla, une jeune fille

Poésie « Post-War »

Proche du cinéma néo-réaliste ita­lien, Elio Paglia­rani, membre du « Gruppo 63 », a trans­formé la poé­sie des­crip­tive mais en se ser­vant de la tech­nique de tels réa­li­sa­teurs comme il a modi­fié l’esprit réci­ta­tif dans la poé­sie influen­cée en lui autant par le futu­risme ita­lien que par William Car­los Williams.

C’est pour­quoi dans Carla, une jeune fille le poète trans­fuse le passé et le lyrisme pour ini­tier son édu­ca­tion des sen­ti­ments selon un loin­tain appel des « Pro­messi sposi » de Man­zoni via et au-delà des idées poé­tiques de Gadda.

Tout un jeu du passé buco­lique chez un tel auteur sent le bitume et le ciment mou lorsque les ouvriers le gâchent. Tout ici trans­forme donc l’idée de la poé­sie non sans souci désor­mais d’une forme d’objectivité d’une société mila­naise « post war » — comme son écri­ture elle-même. Elle se veut plus de la rue que des canons esthétiques.

jean-paul gavard-perret

Elio Paglia­rani, Carla, une jeune fille, tra­duit de l’italien et pré­senté par Ada Tosatti, édi­tion bilingue, Edi­tions Nous, 2024, 112 p. — 14,00 €.