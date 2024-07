Rudi Miel & Théo Dubois d’Enghien, Godefroy — T.01 : “Le seigneur de Bouillon”

Les débuts d’un mythe…

Les édi­tions Ans­pach renouent avec la bio­gra­phie his­to­rique en sou­hai­tant mettre en avant les grandes épo­pées et les grands per­son­nages de l’histoire belge et euro­péenne. Pour débu­ter, elles retiennent une figure mar­quante du Moyen-Âge, un homme dont la noto­riété a tra­versé les siècles. Mais avant de deve­nir cette figure légen­daire, Gode­froy est d’abord un homme. Et c’est cette dimen­sion que Rudi Miel veut explorer.

Gode­froy incarne, dans la mémoire col­lec­tive, l’image du preux che­va­lier ayant fait preuve de hautes valeurs morales. C’est la figure de la pre­mière croi­sade, en 1096, menant une foule déli­vrer Jéru­sa­lem pour, selon les termes du pape Urbain II, dans son prêche du 27 novembre 1095 : « …chas­ser cette vile engeance des régions habi­tées par nos frères d’Orient…». Il s’agit, en l’occurrence, des Turcs. Ceux-ci mènent des intru­sions vic­to­rieuses dans l’Empire romain d’Orient gou­verné par Alexis Ier Com­nène, l’empereur de Constan­ti­nople. Et celui-ci appelle le pape à son secours.

Gode­froy est une force de la nature, redou­table au com­bat, habile chas­seur. Il est à la tête du duché de Basse Lotha­rin­gie depuis qu’il a repoussé les assauts du comte de Namur. Sa mère veut lui faire prendre femme et a retenu la belle Clo­tilde. Mais le hasard va lui faire ren­con­trer Aëlys, une jeune mar­gi­nale, dont il tombe amou­reux. Pen­dant ce temps, Urbain II prêche la croi­sade relayé par le moine Pierre l’ermite. Gode­froy est sollicité…

Dans ce tome, les auteurs relatent les ori­gines de l’engagement du héros dans cette croi­sade menée pour déli­vrer le tom­beau du Christ, le Saint-Sépulcre à Jéru­sa­lem, un objec­tif plus por­teur auprès des croyants que voler au secours d’un empe­reur qui a pris le pou­voir sur un coup d’État.

Si la renom­mée de Gode­froy a tra­versé les siècles, les res­sources et docu­ments his­to­riques le concer­nant sont rares et, pour cer­tains, sujets à débats. C’est par un superbe tra­vail sur la docu­men­ta­tion que le scé­na­riste a pu recons­ti­tuer l’essentiel de son par­cours, un par­cours riche en rebondissements.

Le des­sin revient à Théo Dubois d’Enghien qui, en confor­mité avec ce genre de bande des­si­née, livre un gra­phisme réa­liste au pos­sible. Il campe un homme de haute sta­ture, tra­vaillant avec les meilleures sources pour les acces­soires et décors.

La mise en cou­leurs a été confiée à Feli­deus qui œuvre agréa­ble­ment pour ren­for­cer l’attrait des planches.

Un dos­sier his­to­rique com­plète l’album en reve­nant sur le mythe de l’homme, sur les ori­gines de la croi­sade et sur les sources les plus connues. Un pre­mier tome inté­res­sant au pos­sible, posant les bases réa­listes d’une belle épopée.

serge per­raud

Rudi Miel (scé­na­rio), Théo Dubois d’Enghien (des­sin) & Feli­deus (cou­leur), Gode­froy — T.01 : Le sei­gneur de Bouillon, Édi­tions Ans­pach, mai 2024, 46 planches et 8 pages de dos­sier didac­tique — 15,00 €.