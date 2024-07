Le conte des contes ( Giambattista Basile / Omar Porras)

Géné­reuse fan­tas­ma­go­rie du conte

U ne note lan­ci­nante occupe l’espace sonore en s’amplifiant ; tan­dis que les lumières s’estompent, on entend le cla­que­ment des pas d’un homme qui vient dans la lumière prendre la pos­ture du pré­sen­ta­teur. C’est lui qui donne l’argument géné­ra­teur de la pièce : dans la famille dont on relate l’histoire, un fils est affecté de mélan­co­lie. Le nar­ra­teur inter­vient comme “doc­teur” : la thé­ra­pie mise en œuvre sera de racon­ter : le jeune dés­œu­vré devra accep­ter d’écouter des contes. On aura alors affaire à de mul­tiples récits, res­ti­tués à tra­vers leur thème prin­ci­pal ; on y recon­naît Cen­drillon, La belle au bois dor­mant, Le petit cha­pe­ron rouge, quel­que­fois sérieu­se­ment pimentés.

L’ ensemble est pré­senté comme un spec­tacle musi­cal, qui emprunte à des styles très dif­fé­rents. L’allure de la repré­sen­ta­tion est libre, débri­dée même, fan­tasque, et joyeu­se­ment bouf­fonne. Les comé­diens com­posent des per­son­nages hauts en cou­leur, dont les par­ti­tions sont habi­le­ment caden­cées. Omar Por­ras dyna­mise le pro­pos un peu léger du Conte des contes en lui don­nant du rythme et de l’ampleur, mobi­li­sant fumi­gènes, souf­fle­rie, consti­tuant une ambiance de fête inin­ter­rom­pue. On assiste à une fan­tai­sie plai­sante, qui se nour­rit des frasques géné­reuses de la troupe.

Assis­ta­nat à la mise en scène Capu­cine Maillard ; adap­ta­tion et tra­duc­tion Marco Sab­ba­tini et Omar Por­ras ; scé­no­gra­phie Amé­lie Kiritzé-Topor ; com­po­si­tion, arran­ge­ments et direc­tion musi­cale Chris­tophe Fos­se­malle ; cho­ré­gra­phie Erik Othe­lius Pehau-Sorensen ; créa­tion Cos­tumes Bruno Fata­lot ; assis­ta­nat cos­tumes Domi­tile Guin­chard ; acces­soires et effets spé­ciaux Laurent Bou­lan­ger ; maquillages et per­ruques Véro­nique Soulier-Nguyen ; assis­ta­nat maquillages et per­ruques Léa Arraez ; cou­ture et habillage Julie Rao­ni­son ; créa­tion sonore Emma­nuel Nap­pey ; re-création lumière Mathias Roche et Omar Por­ras ; construc­tion du décor Chingo Ben­song, Alexandre Genoud, Chris­tophe Rei­chel et Noé Stehlé. La chan­son « Angel » a été com­po­sée par Phi­lippe Gouin (Fabiana Medina / Phi­lippe Gouin).