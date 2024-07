Yann & Olivier Taduc, XIII trilogy — Jones T.02 : “Rouge Alcatraz”

Une belle héroïne !

Jones est un des per­son­nages majeurs de la série XIII. Elle mérite bien une nou­velle tri­lo­gie après celle qui racon­tait son enfance dans le ghetto de Chi­cago, à la fin des années 60. Lieu­te­nant, puis Major et enfin Colo­nel, elle est liée au géné­ral Car­ring­ton depuis son plus jeune âge. Dotée d’une excel­lente mémoire elle est experte en close com­bat et pilote de chasse. Elle a été repré­sen­tée sous les traits de Whit­ney Hous­ton.

Dans la pré­sente aven­ture, elle se forme au pilo­tage au sein de l’armée avec le grade de sous-lieutenant.

Sur l’îlot d’Alcatraz, dans la baie de San Fran­cisco, un com­mando issu d’un groupe d’activistes amé­rin­diens se divise. Deux fac­tions se font face autour de l’existence d’une caisse noire. Les auto­ri­tés veulent mettre fin à cette occu­pa­tion illé­gale et à la prise d’otages en dépê­chant des forces mus­clées. Or, le géné­ral Ben Car­ring­ton, qui veut négo­cier, vient cher­cher Jones dans son école. Déta­chée pour cette mis­sion, elle va s’employer à mettre en œuvre ses com­pé­tences de pilote pour ten­ter de résoudre cette crise. Mais parmi les Warriors…

Ce tome 2 monte l’action en puis­sance, don­nant plus de mor­dant au scé­na­rio. Si les négo­cia­tions sont impor­tantes, toutes les ten­ta­tives de libé­ra­tion de l’îlot et des pri­son­niers donnent lieu à des péri­pé­ties mus­clées. Des situa­tions actuelles trouvent leurs racines dans le passé et exposent des res­sen­ti­ments forts et dan­ge­reux. Les inter­ac­tions entre les forces poli­tiques, mili­taires, influent sur le cours des évé­ne­ments. Com­ment évi­ter un bain de sang en attei­gnant l’objectif ?

Yann ins­talle quelques élé­ments de l’atmosphère sociale des années 1970 aux États-Unis. Il ins­crit dans les dia­logues ce lan­gage mili­taire avec une pro­fu­sion de ces sigles que ceux-ci adorent employer. Mais, il en livre la déno­mi­na­tion com­plète. Il met en scène une chan­teuse enga­gée, une poé­tesse libre, du nom de Joa­nis Joplaez, vêtue avec toutes les défroques des hip­pies. Il donne le mon­tant déri­soire donné en ver­ro­te­rie pour l’achat de l’île de Man­hat­tan, en 1626, aux Amé­rin­diens et qui se monte, actua­lisé aujourd’hui, à 25 dollars.

Olivier Taduc assure, avec Bruno Tatti à la mise en cou­leurs, un gra­phisme d’une belle qua­lité. Le réa­lisme des scènes, des per­son­nages comme des maté­riels engendre des planches mar­quantes.

Une série qui s’étoffe de belle manière, lais­sant libre cours à l’action tout en met­tant en avant un des épi­sodes de la vie sociale aux USA dans un lieu emblé­ma­tique. Remarquable !

serge per­raud

Yann (scé­na­rio), Oli­vier Taduc (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leurs), XIII tri­logy — Jones T.02 : Rouge Alca­traz, Dar­gaud, juin 2024, 48 p. — 13,00 €.