Marie-Paule Farina, Descartes, sur la foi d’un rêve

Raison et création

En un « pari » pro­bable, il y aurait d’emblée (dès la lec­ture d’un tel titre) une belle occa­sion de miser plus sur Pas­cal (maître de foi et de vision) que sur Des­cartes. Mais Marie-Paule Farina ne dégage pas l’esprit de finesse chez un des hor­lo­gers majeurs des prin­cipes pre­miers.

Pour l’essayiste, l’homme de rai­son n’était pas qu’une machine intel­lec­tuelle quasi pré-artificielle. L’auteure rééqui­libre l’entendement d’un des plus incon­tour­nables pen­seurs avec d’autres don­nées là où existent sou­vent des agents d’erreurs et de faus­seté. Mais Des­cartes peut ici se van­ter lui-même de juge­ments péremp­toires tout en recon­nais­sant des failles manifestes.

Il n’est pas Aris­tote (et encore moins un Pas­cal ou un Mon­taigne, qui plus est un Fou­cault…). Il admet que dans sa jeu­nesse (son enfance est moins indemne) il a emprunté des che­mins sinon de tra­verse du moins peu féconds. Il a com­pris néan­moins de por­ter à charge la volonté pour un modèle de vérité. En effet, elle crée un acte libre plus que l’usage d’un simple bon sens.

Dans ce but, Marie-Paule Farina réus­sit une telle intros­pec­tion de Des­cartes afin de blo­quer son sys­tème, sa doxa de cer­ti­tudes. Elle rap­pelle qu’être capable de juge­ment implique des alter­na­tives. Beau­coup s’en défen­dirent et se van­tèrent de prou­ver qu’ils pou­vaient faire mieux que l’auteur du Dis­cours. Mais l’essayiste (tout comme son sujet) n’est pas dupe des dupes.

En consé­quence, ce livre est un « change » (comme l’écrit Jean-Pierre Faye) pour notre regard et la propre pen­sée de Des­cartes sur le pen­sable et l’impensable. Et ce, là où l’astrologie, les mathé­ma­tiques et autres outils pou­vaient l’attendre. De plus, il appa­raît ici moins froid qu’honnête homme et juste. Marie-Paule Farina scrute les détails de son armure pour cacher avec dis­cré­tion — cita­tions à l’appui — ce qui se cache dedans.

L’enfance du phi­lo­sophe est à ce titre déter­mi­nante sans que l’essayiste, avec intel­li­gence, évite une psy­cha­na­lyse. Elle éli­mine toute cen­sure et coa­li­tion pour ouvrir à un phi­lo­sophe bien plus humain que cer­tains ont obli­téré. Défauts ou émo­tions com­prises, Des­cartes reste un homme libre d’une cer­taine foi et de cer­tains rêves tout en évi­tant une moindre once de folie. Il est d’une autre ordre tuto­riel. Sa rai­son porte conseil. Ce livre aussi.

Celui-ci par­achève un phi­lo­sophe « indif­fé­ren­cié ». Et son auteure évite toute variété d’illusion, de pres­ti­di­gi­ta­tion. Ses jeux d’ombre sont en par­faite adé­qua­tion avec l’œuvre de Des­cartes. Elle sug­gère en paral­lèle la com­plexité de l’être. Il ne gît plus sous un voile pure­ment « « car­té­sien ». Ici, son abs­trac­tion révèle d’autres plis et replis, d’autres traits et retraits.

Au besoin, Marie-Paule Farina accorde une cos­mé­tique par­ti­cu­lière : elle ordonne et désor­donne, cache et dévoile non sans l’arrangement d’une har­mo­nie. Celle de la variété de Des­cartes. Chez lui éclatent ou résistent des recoins, des replis, des zones instables, des régions denses, com­pactes, d’autres plus fines. Le penseur-type y trouve para­doxa­le­ment une pré­sence per­son­na­li­sée par la « réflexion » qu’une telle écri­ture développe.

Il n’y a là jamais rien de tri­vial, d’impudique. Une sorte d’intégrité jaillit. Des­cartes est révélé dans sa quête d’une conti­nuité pos­sible de l’être et du monde au-delà du repli sur lui. Quant à l’auteure, elle nous offre une belle communauté.

jean-paul gavard-perret

Marie-Paule Farina, Des­cartes, sur la foi d’un rêve, Edi­tions L’Harmattan, coll. Ethiques de la Créa­tion, Paris, juillet 2024, 190 p.- 22,00 €.