Giuseppe Conte, Le Troisème Officier (Il Terzo Ufficiale)

L’His­toire et l’histoire

Poète mais aussi roman­cier, Giu­seppe Conte dans cette fic­tion his­to­rique ramène à l’utopie san­glante de la Révo­lu­tion Fran­çaise. Mais les acteurs sont bien loin de Paris dans une rébel­lion contre l’esclavagisme en une suite rêvée d’une répu­blique libre, qui uni­rait les races et les peuples et appli­que­rait un code d’égalité.

Dans ce contexte, tra­duc­teur de D.H. Law­rence et admi­ra­teur de Conrad et Mel­ville, Giu­seppe Conte décrit les rap­ports humains au gré des ami­tiés pas­sion­nelles entre hommes ou des désirs impé­rieux pour les femmes. Mais prime sur­tout la soif de jus­tice sociale contre toute forme de racisme.

Existe dans cette his­toire un conte édi­fiant. Avec certes luttes, aven­tures mais aussi un soup­çon de Man­zoni ver­sion alté­rée des “Pro­messi Sposi”. Le récit, dans la des­crip­tion de sen­ti­ments vio­lents, laisse au-delà des idées, poindre un secret, long­temps retenu qui mine la figure solaire de Flo­riano. Il renonce à son grade mili­taire, pour des rai­sons qu’il ne veut pas dire. Son enga­ge­ment dans la marine mar­chande est le moyen de cacher encore plus ce qui le hante.

Rétif à toute véné­ra­tion et refu­sant ou contes­tant des dogmes, Flo­riano reste un être par­ti­cu­lier, presque hors his­toire. A sa manière, il incarne un mythe de l’amour par son auteur. Il lui don­nera sa clé lorsque le héros avouera près de la fin :“Lorsque je sus tout, j’aurais pu déci­der d’éloigner de moi son image (…) Je ne lui reti­rai donc pas une once de mon amour, et je conti­nuai à véné­rer sa mémoire ».

C’est là la preuve que, chez Conte, l’émotion est plus forte que l’Histoire. Son style et sa fac­ture réen­cordent en un tel genre là où l’enfer côtoie un paradis.

jean-paul gavard-perret

Giu­seppe Conte, Le Troi­sème Offi­cier (Il Terzo Uffi­ciale), tra­duit de l’italien par Monique Bac­celli, éd. Lau­rence Teper, 2024, 384 p. — 20,00 €.