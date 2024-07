Aurélie Wellenstein & Beatrice Penco Sechi, Chevaux de foudre

Dans une Rome alternative…

Entre jeux du cirque et pré­émi­nence de la foudre, une his­toire de rela­tions entre humains et ani­maux, un récit dédié aux amou­reux des che­vaux. Auré­lie Wel­len­stein met en avant un couple d’adolescents com­posé de Tha­lie, une jeune femme, et de Mar­cus, un cava­lier excep­tion­nel. Elle est capable de com­mu­ni­quer avec les che­vaux et se révolte contre le trai­te­ment qu’ils subissent. Mar­cus veut gagner pour ache­ter sa liberté et est prêt à tout pour cela.



Mais, peu à peu, Tha­lie va faire ger­mer une autre vision, une autre approche des rap­ports avec les ani­maux, en l’occurrence ici, des che­vaux. Et l’auteure décrit avec brio cette évo­lu­tion. Elle fait du Cir­cus Maxi­mus une pièce cen­trale de son récit, cet hip­po­drome qui était le plus vaste, avec ses 600 mètres de lon­gueur, de l’Empire romain. Elle aborde des thé­ma­tiques fortes comme la rela­tion au che­val, la place d’une jeune femme dans un monde mas­cu­lin, les appé­tits de com­pé­ti­tion et une plage sentimentale.

Thalie che­mine avec son che­val dans la plaine quand un orage imprévu la rat­trape fai­sant fuir son équi­page. Seule, entou­rée d’immenses éclairs, elle entend le galop de ful­gurs, des ani­maux fan­tas­tiques. Ceux-ci sont pour­sui­vis par des hommes qui réus­sissent à cap­tu­rer le meneur du groupe, ainsi que la jeune Tha­lie pour en faire une esclave. Ils font par­tie de l’écurie des Rouges et ont besoin d’un ful­gur pour par­ti­ci­per aux courses de chars lors de chaque Déluge, quand la foudre pilonne Rome.

Tha­lie s’offusque du trai­te­ment fait aux ani­maux, de la mal­trai­tance qu’ils subissent pen­dant le dres­sage. Elle peut entrer en com­mu­ni­ca­tion avec le ful­gur, lui peut res­sen­tir ses émo­tions. Elle ren­contre Mar­cus qui doit le che­vau­cher lors de la pro­chaine course et qui veut tout faire pour gagner. L’argent au vain­queur lui per­met­tra de retrou­ver sa liberté…

Le Cir­cus Maxi­mus, dans une Rome antique fan­tas­tique, voit se dérou­ler des com­pé­ti­tions de che­vaux capables de s’électriser à l’approche d’un orage. Plu­sieurs écu­ries concourent de façon féroce car les gains sont impor­tants.

Si la scé­na­riste, qui adapte ici un de ses romans des­ti­nés à la jeu­nesse, intro­duit une dimen­sion fan­tas­tique, une région où des orages dévas­ta­teurs mettent le pays sous la mitraille conti­nue de la foudre, elle reprend des don­nées his­to­riques authen­tiques. On retrouve ces jeux qui sédui­saient tant d’individus, les struc­tures orga­ni­sant ces diver­tis­se­ments et l’esclavage.

Beatrice Penco Sechi, née en Sar­daigne, a une fas­ci­na­tion pour les che­vaux au point de pra­ti­quer le saut d’obstacles en com­pé­ti­tion. Elle pos­sède son propre haras pour l’élevage de che­vaux de sport. Qui mieux qu’elle pou­vait mettre en images une his­toire où cet ani­mal est omni­pré­sent ? Si ses che­vaux sont attrac­tifs, elle donne corps à une belle gale­rie de per­son­nages les cam­pant de belle manière.

Un album au sujet atta­chant pour son aspect his­to­rique, fan­tas­tique, pour les rela­tions entre humains et ani­maux, le tout mis en images par une gra­phiste de talent.

serge per­raud

Auré­lie Wel­len­stein (scé­na­rio) & Bea­trice Penco Sechi (des­sin et cou­leur), Che­vaux de foudre, Bam­boo, Label “Dra­koo”, mai 2024, 64 p. — 13,90 €.