Terrasses (Laurent Gaudé / Denis Marleau)

Lanci­nante litanie

Le pla­teau s’impose d’abord par sa solen­nité : ample, il accueille des paroles égre­nées, iso­lées, comme creu­sées dans le noir de cet espace évidé. Sur le fond d’une confes­sion amou­reuse, on com­prend que s’insinue le spectre de la mort, cruelle, aveugle, dévas­ta­trice. Le chœur entonne une lita­nie mélan­co­lique. Les confi­dences des gens qui viennent se ren­con­trer ce 13 novembre 2015 sont dupli­quées ; elles pro­cèdent toutes d’une struc­ture atten­due, qui pré­sente natu­rel­le­ment des impres­sions de ténuité quo­ti­dienne, que vient per­cu­ter la défla­gra­tion des atten­tats, ren­dant pré­cieuses et inutiles toutes choses. La ficelle est grosse, elle est inces­sam­ment reconduite.

C ette trame est redon­dante, lan­ci­nante, et pour tout dire farou­che­ment las­sante. Le pro­pos se repaît de mélan­co­lie sur­jouée, au risque de l’obscénité. L’empathie sys­té­ma­tique avec les vic­times devient pathé­tique ; on se repaît de souf­frances sup­pu­tées. Au milieu de ce désastre ver­beux, on espère les coups de feu, la vio­lence enfin, pour jus­ti­fier tout ce tin­touin. Laurent Gaudé choi­sit de res­ter dans le registre du témoi­gnage. Les récits du poli­cier en patrouille, du membre du GIGN et de leur méde­cin dédié cassent les ater­moie­ments effa­rou­chés, pour nous pla­cer au cœur de l’action, fût-elle insou­te­nable. Cette impuis­sance, et cette volonté qui se fait effi­cience, ce sont celles d’êtres humains dans leur vul­né­rable dignité. Dans cet océan de paroles siru­peuses et sur­faites, quelques mots justes sur­nagent. Ce sont ceux des per­sonnes qui ont encore à faire.

Ter­rasses

de Laurent Gaudé

mise en scène Denis Marleau

