Jean Van Hamme & Christian Denayer, Wayne Shelton — T.14 : “L’or de Saïgon”

Un peu d’or pour sa retraite ?

Wayne Shel­ton, ce barou­deur crée en 2001, reprend du ser­vice après une inter­rup­tion de sept ans, depuis Ven­detta, sa trei­zième aven­ture parue en 2017. Pour cette ultime équi­pée, ainsi annon­cée, les racines du récit puisent dans la jeu­nesse du héros, à la fin de la guerre du Viet­nam qui fit 58 000 morts parmi les sol­dats des États-Unis et plus de 300 000 bles­sés dont un tiers est resté han­di­capé.

Avec ce passé, Jean van Hamme, concocte une chasse au tré­sor dans un cadre très actuel. C’est à une his­toire riche en rebon­dis­se­ments que les auteurs convient les lec­teurs avec un joli jeu de fla­sh­backs et une équipe de per­son­nages triés sur le volet pour l’occasion. On a le plai­sir de suivre des péri­pé­ties tant com­bat­tantes que sen­ti­men­tales, Wayne étant obligé de prendre une déci­sion vis à vis d’un futur avec la belle Honesty.

Wayne et Honesty naviguent sur un voi­lier dans la baie d’Ha Long. Alors qu’elle s’extasie sur la beauté et la séré­nité des lieux, il rap­pelle que c’était un théâtre de guerre, il y a cin­quante ans. Il lui raconte sa guerre du Viet­nam quand il était lieu­te­nant chez les Bérets verts. Il était à la tête d’un com­mando para­chuté der­rière les lignes enne­mies pour sabo­ter.

Il a réussi a reve­nir sans être fait pri­son­nier. Il le sera le der­nier jour de la guerre, le 30 avril 1975.

Alors que c’est la débâcle, que les Amé­ri­cains sont éva­cués vers la Thaï­lande ou les Phi­lip­pines, un colo­nel lui confie une ultime mis­sion. Il doit s’emparer de vingt tonnes d’or, en lin­gots, une for­tune de la Banque Cen­trale du Sud-Vietnam. Il faut la sous­traire au pré­sident fan­toche qui veut cou­ler des jours heu­reux en exil, pour indem­ni­ser les sol­dats. S’il réus­sit à s’emparer du char­ge­ment, Wayne doit sur­vivre à l’accident d’avion qui emme­nait l’or hors des fron­tières.

Il avoue alors à Honesty que ce voyage est ini­tié par un mes­sage reçu, rela­tif à l’or. Mais com­ment retrou­ver une épave écra­sée dans la jungle depuis plus de cin­quante ans…

Chris­tian Denayer assure son des­sin réa­liste lais­sant le soin à Ber­trand Denou­let du choix des cou­leurs appro­priées. Avec ce trait tou­jours aussi pré­cis, détaillé, les planches sécrètent du dyna­misme, mettent en har­mo­nie par­faite la ten­sion du scé­na­rio et sa mise en images. Des bruits courent que cet album serait le der­nier de Chris­tian Denayer, celui-ci remi­sant les crayons après avoir des­siné une soixan­taine de tomes dans des genres divers et variés.

Un bien bel album pour clore une série qui a connu le suc­cès puisque c’est plus d’un mil­lion d’exemplaires qui se sont ven­dus depuis sa créa­tion. Et celui-ci ne vient pas déro­ger à la règle.

serge per­raud

Jean Van Hamme (scé­na­rio), Chris­tian Denayer (des­sin) & Ber­trand Denou­let (cou­leurs), Wayne Shel­ton — T.14 : L’or de Saï­gon, Dar­gaud, juin 2024, 48 p. — 13,95 €.