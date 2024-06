Avant la terreur (Vincent Macaigne / Shakespeare)

Lumi­nes­cence du chaos

Q uelques paroles débi­tées sur un ton d’imprécation, à un rythme rapide et continu, des fumi­gènes, une musique indis­tincte ins­tallent une ambiance de bor­del dès l’arrivée du public. Un pro­logue intel­lec­tua­lise le pro­pos et affirme son indé­pen­dance à l’égard de la tra­di­tion. Les lois de suc­ces­sion sont for­ma­li­sées et pro­fé­rées de façon iro­nique.

On sent que quelque chose s’accélère et le spec­tacle prend son envol quand les spec­ta­teurs sont invi­tés à venir dan­ser sur scène, à l’occasion d’une fête en l’honneur de la reine, qui exhorte en vitu­pé­rant ses enfants à la concorde. Dans la fumée, les comé­diens éructent parmi un peu de foule sau­tillant et patau­geant dans la boue. L’ambiance est élec­tri­sée par les néons qui éclairent d’une lumière nue une flaque de terre détrem­pée. Le décor est dépouillé ; dif­fé­rents espaces peuvent être sépa­rés par des rideaux de plas­tique d’une opa­cité trans­lu­cide. Ici, la clarté n’illumine que le chaos.







Tout cela est joyeux et fou­traque. Des dia­logues vifs, hauts en cou­leur, disent à tra­vers les san­glantes riva­li­tés fami­liales notre nature ago­nis­tique. C’est un res­sen­ti­ment pro­fond qui anime le reje­ton rejeté qui exprime ses impré­ca­tions sur fond d’images d’accidents dif­fu­sées en accé­léré. Vincent Macaigne essaie de recons­ti­tuer les res­sorts de la haine, pour pré­sen­ter comme une généa­lo­gie de la vio­lence.

Le spec­tacle est vif et dyna­mique, effi­cace, excep­tion­nel, au risque de s’éloigner du texte. C’est qu’il s’agit de mon­trer le pou­voir dans l’exercice de ses puis­sances insoup­çon­nées. Ce fai­sant, la mise en scène se déploie dans l’interrogation des limites plu­tôt que dans l’analyse des struc­tures de l’autorité. Alors la force ne se fonde que sur elle-même ; elle n’a d’autre logique que l’emballement. On assiste donc à une épi­pha­nie de l’urgence, à une efflo­res­cence de la domi­na­tion. Mais il fau­dra accep­ter l’irrésolution du conflit, c’est-à-dire son inexo­rable per­pé­tua­tion. Il n’y a que les vic­toires qui sont simples. La sou­ve­rai­neté, elle, est périlleuse et sans doute destructrice. chris­tophe giolito

Avant la terreur d e V i n c e n t M a c a i g n e d’après Richard III de Shakespeare avec Sha­rif Andoura, Max Bais­sette de Mal­glaive, Can­dice Bou­chet, Thi­bault Lacroix, Clara Lama Schmit, Pau­line Lorillard, Pas­cal Réné­ric, Sofia Teillet et des enfants en alter­nance: Camille Amé­tis, Clé­men­tine Boucher-Cornu et Mia Hercun.

