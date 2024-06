Aurelle Gaillard & Gabriele Bagnoli, La Bulle — t.02 : “Les Survivants”

Quand il ne reste que les adolescents…

Dysto­pie, ce terme à la mode dans tous les médias, s’emploie en science-fiction pour mettre en scène un monde uto­pique sombre. C’est le cas ici où la Terre a été rava­gée par un quel­conque Pou­tine. Une bulle a été créée pour pro­té­ger des enfants, des ado­les­cents, et faire renaître une huma­nité peut-être moins bar­bare. Il faut prendre cette situa­tion comme point de départ et suivre le par­cours d’une héroïne au carac­tère affirmé qui accepte dif­fi­ci­le­ment les contraintes.

Si cet état de fait s’inscrivait dans le pre­mier tome, il s’affirme dans ce second volet. Mais ce que la scé­na­riste met bien en valeur, c’est la pro­pen­sion à ce qu’un indi­vidu prenne le pou­voir et s’en serve de façon dic­ta­to­riale, soit en uti­li­sant des croyances quel­conques, vous avez un large choix en usage sur la Terre, soit en ins­ti­tuant une série de règles toutes plus contrai­gnantes les unes que les autres avec des sanc­tions fortes en cas de non-respect.

Une guerre mon­diale, une épi­dé­mie toxique, ont eu rai­son de l’humanité. Wel­ling, Moé, son petit frère, des orphe­lins, se réveillent sur une île du Paci­fique, une terre pro­té­gée par une bulle appe­lée Ade­naom. D’autres orphe­lins ont été sau­vés. Sous la direc­tion de Mira, une IA qui gère l’essentiel, les jeunes gens doivent s’organiser et se répar­tir les tâches. Mais, très vite, des fric­tions se font jour et un petit groupe autour de Wel­ling décide de quit­ter l’enceinte.

C’est ainsi que Wel­ling, et quelques proches, se retrouvent dehors, éton­nés de pou­voir res­pi­rer. Mais, dans ce monde dévasté où les cadavres sont légion, il faut se nour­rir, se défendre contre des pré­da­teurs, faire face aux mul­tiples dan­gers. C’est avec des armes rudi­men­taires qu’ils doivent se défendre contre une meute de loups. Alors que cer­tains regrettent le confort d’Adenaom, mal­gré Mira et les Bri­gades de sécu­rité, ils arrivent devant une faille dans la falaise. C’est un pas­sage qui ouvre sur une nature pro­té­gée.

Or, les lieux sont déjà occu­pés par un groupe de sur­vi­vants mené d’une main de fer par Gala­thée. Ce sont éga­le­ment des orphe­lins qui ont dû quit­ter pré­ci­pi­tam­ment leur bulle en flammes. Wel­ling ne com­prend pas pour­quoi Sta­van­ger a caché l’existence de cette seconde bulle. On peut sup­po­ser qu’il y en a d’autres.

Et les règles strictes impo­sées com­mencent à aga­cer Wel­ling qui…

Dans cette série, l’auteure construit une belle suite de per­son­nages, mul­ti­pliant ceux-ci sans relâ­cher la pres­sion de l’intrigue nour­rie de rebon­dis­se­ments en nombre. Au des­sin, Gabriele Bagnoli pro­pose un gra­phisme syn­thé­tique, allant à l’essentiel avec une éco­no­mie de traits. Il donne aux visages des pro­ta­go­nistes des tona­li­tés propres aux Manga. Degreff signe de belles cou­leurs franches et bien adap­tées aux péri­pé­ties.

Une série jeu­nesse qui aborde nombre de pro­blèmes de société, esquisse quelques uto­pies et donne un récit dyna­mique fort plai­sant à suivre.

serge per­raud

Aurelle Gaillard (scé­na­rio), Gabriele Bagnoli (des­sin) & Degreff (cou­leurs), La Bulle — t.02 : Les Sur­vi­vants, Édi­tions Auzou, mai 2024, 80 p. — 13,95 €.