Gianluca Buttolo, Laurel et Hardy

Quel duo !

Stan Lau­rel avait son numéro de télé­phone dans l’annuaire. Il était pos­sible de le joindre faci­le­ment. C’est ce que fait le jeune Seth, de New York. Stan est ravi de savoir que celui-ci a choisi leur duo pour une recherche sco­laire. Il lui demande de faire une liste de ques­tions aux­quelles il répon­dra bien volon­tiers.

Lorsqu’ils reprennent leur conver­sa­tion, Stan Lau­rel lui pré­cise que leur his­toire est à divi­ser en cinq périodes. La pre­mière concerne leurs vies avant qu’ils ne forment leur duo. Puis c’est la nais­sance du couple de comiques. Mais après une phase mar­quée par des ten­sions liées au tra­vail, des incom­pré­hen­sions du pro­duc­teur, des pro­blèmes conju­gaux, il garde un mau­vais sou­ve­nir de ces années sombres.

Ce sont les der­nières pro­duc­tions avec des grands stu­dios ciné­ma­to­gra­phiques qui, en les trans­for­mant en pro­duits, les ont pri­vés de leur âme et de leur inven­ti­vité. Et la der­nière, leur vieillesse qui leur a per­mis, dans la séré­nité, de res­ti­tuer l’essence de leur duo.

Avec une rare pers­pi­ca­cité, Gian­luca But­tolo met en lumière les points impor­tants d’une car­rière aussi riche, donne à voir les effets du talent de ces deux acteurs comiques ainsi qu’ils se reven­diquent. Ils vou­laient faire rire et ils se sont employés à l’exécuter de superbe manière. Si l’on a prêté des mes­sages cachés dans leurs suites de scènes, c’est une pure inven­tion de ceux qui l’exprime.

En ini­tiant le récit avec un jeune gar­çon curieux de connaître leur his­toire, le scé­na­riste fait défi­ler de façon ludique la vie de ces deux acteurs d’exception. Stan Lau­rel raconte, par exemple, qu’il ne vou­lait pas être acteur, mais réa­li­sa­teur, pro­fes­sion qu’il a d’ailleurs exer­cée pour quelques films. La créa­tion de leur duo est l’œuvre d’un homme qui a perçu les poten­tia­li­tés que ces deux indi­vi­dus pou­vaient mettre au ser­vice de comé­dies. C’est aussi le récit de leur manière de tra­vailler entouré d’une équipe sou­dée et dynamique.

Le des­sin est à la fois réa­liste, les acteurs sont par­fai­te­ment recon­nais­sable tout au long de l’album, et syn­thé­tique pour une mise en page effi­cace à la lec­ture facile. Le choix du noir et blanc pour le gra­phisme s’imposait pour rap­pe­ler l’ambiance des meilleurs films qu’ils ont réa­li­sés.

Docu­menté, ce roman gra­phique pro­pose une immer­sion pas­sion­nante dans les vies de Lau­rel et Hardy, citant anec­dotes, faits mar­quants. Ce docu­ment est une réfé­rence pour décou­vrir ceux qui ont fait rire des géné­ra­tions entières.

serge per­raud

Gian­luca But­tolo, Lau­rel et Hardy (Stan & Ollie), tra­duit de l’italien par Camille Paz­dej, Oxy­more Édi­tions, coll. Géné­rale, mai 2024, 176 p. — 22,95 €.