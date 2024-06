Antonia Pozzi, Un fabuleux silence, Journal de poésie, 1933–1938

D’un amour fou

Il y a chez Pozzi la dou­leur et la peur de la vie qu’elle tutoie pour l’accompagner : « tu marches à mes côtés et me conduis / près de vieillards aux longs man­teaux, / de gar­çons / rapides mon­tés sur d’opaques vélos, / de femmes,/ qui pressent leurs seins sous leur châle ». La poète sent par­fois le vide en sa place d’autant que l’amour semble aux abon­nés absents. Elle a vécu de nom­breuses dou­leurs aux­quelles elle n’a jamais voulu s’habituer.

Absorbé par son feu inté­rieur, amou­reuse mais mal aimée, elle se donne. Elle avait le ciel en elle. Mais les abon­nées de la terre lui évi­taient bien des grâces. Envers et contre tous, elle donne néan­moins à son lyrisme une grâce rotu­rière mais habi­tée. Son exis­tence était chris­tique et elle se sui­cida à vingt-six ans

Nau­fra­gée, elle rap­pelle sa plainte déso­lée en “son jar­din aban­donné de l’âme jusqu’à se recou­vrir des ronces”, écrit elle. Telle une va-nu-pieds, son livre — entre hymen et te deum — laisse l’histoire de sa propre iden­tité qui a porté tant ses bec­quées de pas­sion comme les ingra­ti­tudes que des hommes ont mâchées.

Un tel lyrisme incon­di­tion­nel — mais jamais baroque ou outra­geux — devient le pro­lon­ge­ment orga­nique du cœur de l’auteure. Son livre est absolu. Il évite toute réserve ou repli. Existe ici l’histoire de péné­tra­tion du cœur et de la vie. La pré­sence de la sen­si­bi­lité est à l’état matière pre­mière de la soli­tude maté­ria­li­sée par sa fin trop hâtive.

L’ouvrage reste en consé­quence le plus grand héri­tage d’Antonia Pozzi. Il est construit sur la sub­jec­ti­vité des croyances et sur l’engagement du corps dans le pro­ces­sus de réflexion et de créa­tion mais aussi du renon­ce­ment tragique.

Restent les tra­ver­sées subrep­tices et érup­tives. Par effets de pans, l’entrelac — tra­vaillé et pensé dans une dimen­sion para­doxale mais aussi à tra­vers une sorte de dia­pha­néité laby­rin­thique — devient alors abys­sal dans l’interface agis­sante entre le sen­sible et le sens, le pos­sible et l’impensable.